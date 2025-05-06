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體育
2025年5月6日星期二
國米巴塞命繫中場 歐聯4強再戰 巴列拿惡鬥柏迪
趙心童距世界賽冠軍一步之遙
大埔僅和南區失榜首 將帥球迷爆口角
利華古遜失分拜仁重奪德甲 卡尼終結15年無冕生涯
利物浦登頂後首擊敗走車路士阿諾特證季後約滿離隊
港U22男籃缺4主力負東方 月底為全運點兵
男花港隊8強負意 世盃煞科第6完成
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勇士搶七擊落火箭 畢迪曉特灑三分雨制勝 鬥木狼爭闖西決
體壇快訊：陳善鈺紐約PSA挑戰賽反勝封后
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【明報專訊】（請看附圖）
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