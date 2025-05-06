利物浦登頂後首擊敗走車路士阿諾特證季後約滿離隊

利物浦昨仗作出不少人腳變動，中場遠藤航及後衛查洛爾昆沙皆獲正選，惟開賽3分鐘即被敵軍中場安素費南迪斯破門，昆沙下半場56分鐘更擺烏龍令利物浦落後至0：2，「紅軍」隊長華基爾雲迪積克雖有85分鐘追近，惟昆沙補時於禁區內犯天條連累輸12碼，車路士鋒將高爾彭馬一射中鵠並打破個人英超12輪入球荒，令紅軍以1：3敗興而回，「藍戰士」賽後35戰得63分，與紐卡素同落後季席的曼城1分。值得一提的是，紅軍翼鋒費達歷高基艾沙是役於下半場82分鐘入替隊友森美卡斯，前者累積滿5場英超上陣按例可獲發英超冠軍獎牌。

迪歷特再傷 艾摩廉憂心

至於曼聯以3：4敗走賓福特一役，上周中歐霸4強首回合才傷癒復出的荷蘭隊後衛馬菲斯迪歷特，昨仗上陣35分鐘已疑因拉傷腿筋退下火線，「紅魔」主帥魯賓艾摩廉對此說：「我希望是小問題，我們不僅要面對周中歐霸對畢爾包的次回合，我還擔心球隊來季的陣容。」