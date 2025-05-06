大埔僅和南區失榜首 將帥球迷爆口角

受傷兵困擾的大埔此戰續缺少伊高沙托尼、陳肇鈞及馬高斯山度士，惟昨仗兩分鐘仍憑李家豪開出罰球予加比爾頂入領先。南區戰至68分鐘靠前鋒基哥利被大埔後衛杜國榆拉跌博得12碼，由此戰後備入替的史提芬彭利拿操刀追成平手；81分鐘再靠佐佐木周左路開罰球，艾華頭槌二傳造就黃浩然力壓兩名守衛頂入反超2：1。

大埔縱90分鐘由後備入替的翼鋒鍾偉強接應李家豪罰球頂入，但難逃2：2和局，在爭標路痛失兩分，賽後21戰46分排次席。

賽後有個別大埔球迷指摘愛隊表現，主帥李志堅、球員謝家榮和李家豪忍不住到場邊駁斥。此戰交出兩助攻的李家豪事後解釋道：「我見佢著大埔衫，球隊贏唔到波，球員都會失落，聽到自己球迷如此說話會感到氣餒。我哋想失分咩？都唔想㗎，仲話我哋做咩，都已經盡晒力。」傷兵滿營的大埔，昨再有哥倫比亞籍前鋒伊達里奧後備上陣13分鐘因膝傷退下火線，李志堅稱對方傷勢有待檢驗。

東方挫九龍城續守季席

東方昨則靠19歲小將李俊霆連續兩場建功，加上巴科爾梅開二度，在旺角大球場主場以3：1擊敗九龍城，分別落後理文3分和大埔2分續居第3位。