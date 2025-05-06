國米巴塞命繫中場 歐聯4強再戰 巴列拿惡鬥柏迪

國際米蘭vs.巴塞隆拿 now643台 明晨03：00直播

柏迪獲卻奧斯讚當今最佳

巴列拿偕查漢奴古頑抗

巴塞隆拿上周中在歐聯4強首回合在主場逼和國際米蘭3：3，明晨出征勢荊棘滿途，惟「得中場，得天下」，倘若柏迪和中場拍檔法蘭基迪莊控制得宜，國米或將陷於被動，而去夏掛靴的皇家馬德里名宿卻奧斯賽前對這名昔日敵人柏迪推崇備至，該名前德國國腳說：「他是當今最佳中場，既能建功和助攻，且在比賽中能解決不少難題，要點是他擁有出色的盤扭，平均每仗能擊敗敵衛11至12次，那是一個中場不易辦到的。」

卻奧斯續指出，柏迪相比於美斯雖是速度不高，但憑藉高超的技術和流暢的轉身，令對手難以防範，甚至稱「我當日即使使用超技術也無法阻止他」。柏迪今季歐聯仍未開齋，但有兩次助攻和場均1.5次關鍵傳送；西甲則已貢獻入球和助攻各4個，關鍵傳送則場均達1.9次。

至於柏迪的中場對手勢是意甲二哥國米的主將尼高路巴列拿，他今季歐聯入球和助攻數據與柏迪不約而同；意甲入球及助攻分別有3和6個，優勢或是與上場意甲挫維羅納時停賽今仗復出的中場查漢奴古、助攻力強的翼衛費達歷高迪馬高，以及首回合梅開二度的杜費斯合作純熟，但隊友前鋒拿達路馬天尼斯料因傷缺陣，巴塞則有因腿筋受傷已避戰4場的箭頭羅拔利雲度夫斯基有望復出。

安東尼世界波助貝迪斯西甲搶3分

值得一提的是，西甲一哥巴塞或有下周日晚聯賽與次席客軍皇馬上演「國家打吡」的後顧，而貝迪斯昨藉安東尼馬菲奧斯補時射入世界波，作客以2：1反勝愛斯賓奴，賽後以1分落後可出席下季歐聯的五哥維拉利爾。意甲羅馬主場以1：0勝費倫天拿後，與作客打和博洛尼亞1：1的四哥祖雲達斯同分。另由恩沙基執教的比薩戰罷意乙第36輪後，領先第3位史柏斯亞9分，篤定相隔34年後，提早兩輪升上意甲。