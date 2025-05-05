張家朗世盃煞科8強止步 連續3站個人賽緣慳獎牌 盼不甘推動進步

身為過去兩屆奧運男子花劍個人賽金牌得主的張家朗，昨於花劍世界盃煞科戰的溫哥華站以「世一」身分直入正賽，首兩圈分別以15：9及15：10淘汰韓國及美國籍劍手後，再於16強以15：11力克意籍劍手馬天尼。8強面對世界第14的另一意籍好手大衛菲臘比，雙方拉鋸至14：14後，張家朗在「決一劍」下飲恨而回，繼巴黎及開羅站後連續3站在同一階段止步，再次與獎牌擦身而過。其餘隊友方面，從外圍賽殺入正賽的梁千雨及崔浩然，分別於次圈與首圈止步。至於港隊女將陳諾思及鄭曉為則同告於女花個人賽首圈飲恨。戰畢個人賽後，港男、女花隊在今晨的煞科日轉戰團體賽再爭佳績。

賽後張家朗在社交網感言道：「今個賽季再一次8強止步，當然呢個唔係一個我期望嘅成績，只差一步就可以踏上頒獎台，但係正正都係因為呢一種想贏同不甘嘅感覺，推動我繼續進步，改善自己嘅短處，之後仲有團體嘅比賽，繼續努力！」

佩劍大獎賽首爾站昨煞科，港男隊有何柏霖力戰至次圈告負，隊友任俊霖及陳樂熹則首圈止步。至於港女隊的薛雅齊、梁洛文、歐倩瑩則同於首圈下馬。

小劍神培訓計劃啟動 設盃賽覓人才

另外，由飛越啟德舉辦的「小劍神」培訓計劃昨於啟德體藝館競技場正式啟動，啟德體育園總監鄧竟成、中國香港劍擊總會主席楊穎新、計劃總教練林衍聰、港將楊子加、文毅施及黎家俊，以及贊助商周大福人壽代表等出席。計劃旨在予年輕學員接受為期近兩年的系統化訓練，並設「小劍神」盃，藉此甄選表現傑出的學員進入為期一年半的精英培訓，從而有機會銜接香港14歲以下專業運動員培訓。林衍聰表示：「計劃可讓更多學童體驗劍擊運動，為未來香港劍壇發掘人才，令香港可維持國際劍壇中的領先地位。」