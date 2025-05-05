體壇快訊：莉迪姬破800自世績

莎芭倫卡揚威馬德里賽

白俄籍「世一」莎芭倫卡昨晨在馬德里網球公開賽女單決賽，直落兩盤6：3、7：6輕取美籍好手嘉奧芙奪冠，收穫今季第3座WTA巡迴賽冠軍，也是她繼2021及2023年後第三度在馬德里賽封后，看齊捷克籍名將姬維杜娃成此賽事最多女單冠軍球手。

18歲安東尼利最年輕奪衝刺賽頭位

平治車隊的意大利籍新星安東尼利，前日雖在世界一級方程式（F1）邁阿密站衝刺排位賽做出1分26.482秒，以18歲之齡成為奪頭位最年輕車手，但他在昨晨的衝刺正賽僅以第7名完賽。麥拿侖車隊的諾利斯及皮亞斯齊則包辦頭兩名，法拉利的「黑帝」咸美頓摘季。

拿玻里續3分領先國米

拿玻里昨在意甲憑翼鋒拉斯柏度尼在24分鐘罰球直射入網，作客1：0小勝萊切，收下四連勝，賽後以77分高踞榜首，以3分優勢領先次席的國際米蘭，後者在同日靠中場阿沙拿尼於9分鐘射入12碼，主場同以1：0擊敗維羅納。