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體育

理文贈港會4蛋 多賽一場壓大埔登頂

【明報專訊】理文昨在港超藉憑羅沙、泰法蘇尼、安尼亞及艾華頓各建一功，作客4：0大勝港會，踢多一場下以兩分暫壓過今午主場迎戰冠忠南區的大埔升上榜首。而日前宣布將於完季掛靴的港會門將費查，在953名球迷見證下完成生涯主場告別戰，他賽後透露需優先考慮事業和家庭，並哽咽道：「我仍有強烈比賽欲望，但承擔責任的難度愈來愈大，令我不得不放棄踢球。」

港會老臣費查主場告別戰

嘆家庭事業因素無奈掛靴

理文昨開賽7分鐘藉翼鋒羅沙頭槌開紀錄，中堅泰法蘇尼在37分鐘頂入港超首球，半場領先2：0。理文射手安尼亞換邊後55分鐘再破門拋開至3：0，艾華頓亦在86分鐘「埋齋」，理文終作客以4：0大勝港會。另港會賽前歡送效力球隊12年並將在季後退役的英籍門將費查，這名33歲門將賽後向球迷道別並合照，他哽咽表示今年再戰港超是「額外獎勵」，並坦言：「事業和家庭是我優先考慮的，尤其妻子有持續健康問題。我仍有強烈比賽欲望，自己也是球會最好門將之一，但我在港會踢球沒報酬，加上香港生活成本高，我無法平衡一切。」

同日另一仗，傑志縱後備入替的守將鐘樂安尾段直紅被逐，惟仍靠鋒將迪美路夫在64分鐘一箭定江山，作客1：0小勝標準流浪，積分追至與今午主場對九龍城的東方同分，但踢多兩場及對賽往績較佳下，以41分暫升季席。

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