吉達挫川崎奪亞冠 法明奴兩助攻膺最佳

吉達前鋒艾雲東尼及中場艾祖漢尼先後於5及6分鐘叩關不果；35分鐘，法明奴左路直線交前線拍檔加連奴，後者「推大位」射入世界波開紀錄。42分鐘，法明奴右路出高波予中場基斯爾頂成2：0完半場。

首入亞冠決賽的川崎下半場攻勢雖較多卻破蛋乏力，終淨負兩球飲恨，使曾在1986和2012年在亞冠決賽屈居亞軍的吉達首度登頂。另曾分別協助利物浦、車路士及曼城在歐聯掄元的法明奴、門將艾度亞文迪及翼鋒馬列斯，均多添一面亞冠冠軍獎牌，而前二者更曾協助利、車兩軍揚威世冠盃。

希拉爾易帥 傳巴西瞄準佐治捷西斯

盛傳將離開吉達的33歲巴西籍名將法明奴說：「我永遠堅持為協助球隊友和球隊而盡力以赴，亦為球隊能創造歷史、報答球迷和親友而非常高興和自豪。己隊一直以奪冠為目標，這次成功展示我軍具備如怪物般的心態。」

另今屆亞冠4強出局的4屆盟主沙特聯球隊希拉爾解僱主教練佐治捷西斯，傳言這名70歲葡籍名帥已成巴西隊新帥候任人選之一。