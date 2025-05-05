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體育

巴塞輪換照反克華拉度列 皇馬險勝切爾達續落後4分

【明報專訊】巴塞隆拿昨晨在西甲作客已確認降班的華拉度列，在大副輪換下仍以2：1反勝穩佔榜首。次席的皇家馬德里昨晚主場憑鋒將基利安麥巴比梅開二度領銜下以3：2險勝切爾達，賽後續以4分落後巴塞守次席，令下輪作客巴塞的「國家打吡」更形重要。

達史特根隔223天復出把關

費歷克證歐聯續用施捷斯尼

與上周中歐聯4強作客國際米蘭相比，巴塞昨仗作出9個正選變動，僅後衛謝拉特馬田及中場柏迪連續擔正，養傷223天的門將達史特根則取代施捷斯尼把關，惟這名德國隊門將開賽6分鐘即被敵軍中場艾雲山齊士「笠死」，巴塞主帥費歷克其後換入鋒將拉明耶馬、拉芬夏比洛尼及中場法蘭基迪莊，結果拉芬夏在54分鐘禁區內把握敵軍解圍不遠掃入扳平，另一鋒將費明盧比斯7分鐘後在同一位置抽入終領巴塞反勝2：1，對於門將位置安排，費歷克賽後指周三迎戰國米的歐聯4強次回合，波蘭籍門將施捷斯尼將重返正選；巴塞西甲取四連勝後以4分領先昨晚以3：2險勝切爾達的皇馬續居榜首。

巴塞與皇馬將在下周日迎來季內第4次「國家打吡」，勝負勢影響今季爭霸形勢。值得一提的是，主場的巴塞在該仗將穿上與美國著名音樂人Travis Scott聯名的球衣出戰，這支西甲勁旅近年因贊助商Spotify的關係，屢與音樂人聯乘，早前亦曾與Coldplay及滾石樂隊合作。

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