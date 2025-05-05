阿仙奴大戰前反負般茅 強陣迎敵輸兩死球 阿迪達盼憤怒回擊PSG

阿仙奴上周中在歐聯4強首回合主場以0：1不敵PSG，此役仍遣雙翼布卡約沙卡、加比爾馬天尼利、中場馬田奧迪加特及迪格蘭賴斯等主力擔正，並在34分鐘藉為球隊第100次出賽的賴斯，接應奧迪加特直線妙傳射入領先上半場。換邊後戰至67分鐘，般尼茅夫中堅甸恩胡積臣接應鋒將安東尼施美安擲出界外球頂入。「般茅」於75分鐘再憑角球由前鋒法蘭斯高艾雲尼臣近門撞入反勝2：1完場，除破天荒首次作客挫「兵工廠」外，今季英超亦雙殺對方。主帥阿迪達說：「我們本可穩操勝劵，卻兩度無法防範敵軍的死球戰術。己隊此役防守遠在水準以下。賽果遺下沮喪、憤怒和憤慨，我們須確保周中作客PSG能好好把它們化成爭勝力量。」

紐卡素逼和白禮頓 曼聯敗走賓福特

此外，阿士東維拉主場以1：0擊退富咸後35戰得60分排第7；紐卡素作客以1：1逼和白禮頓續得63分；曼聯作客賓福特，雖藉美臣蒙特於14分鐘開齋，阿歷真度加拿祖及復出的阿密特迪亞路分別在82分鐘和補時建功，卻因隊友勞基梳爾在27分鐘擺烏龍，加上在33、70和74分鐘失守，終以3：4敗走，英超連續不勝增至6場；熱刺續在孫興慜缺陣下，在倫敦打吡作客與韋斯咸各一言和。

判官遭撞傷 華迪代鳴笛暫停比賽

另已篤定降班的尾三葉士域治作客2：2逼和愛華頓，而尾二的李斯特城在占美華迪攻入個人第199球下，以2：0勝包尾的修咸頓，並結束連續9場英超主場食白果的劣績。這仗發生「地標」執法的49歲球證大衛韋比，被李城前鋒佐敦阿休肩膀撞傷頭部倒地後，華迪為他鳴笛暫停比賽，而他在治理12分鐘後仍無法繼續執法，需由第四裁判取而代之。