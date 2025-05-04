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體育

體壇快訊：6港將首爾佩劍大獎賽入正賽

【明報專訊】佩劍大獎賽首爾站今煞科，其中港男隊的任俊霖、陳樂熹、何柏霖，以及港女隊的薛雅齊、梁洛文、歐倩瑩皆從外圍賽過關，今於正賽分途爭佳績。花劍世界盃溫哥華站方面，港男將崔浩然及梁千雨從外圍賽出線，與直入正賽的張家朗分途出擊，惟蔡俊彥則在外圍賽最後一圈不敵法籍劍手出局。

陳芋汐世盃壓全紅蟬奪金

在北京「水立方」舉行的跳水世界盃總決賽昨續演，國家隊在主場延續強勢，其中陳芋汐在女子10米台總分取431.25，以21.45分力壓近兩屆奧運此項目金牌得主的隊友全紅蟬奪金。此外，王宗源及鄭九源亦在男子3米板包辦金、銀牌，4人助「夢之隊」添兩金兩銀。

趙心童挫火箭晉世界賽決賽

在英國克魯斯堡劇院舉行的桌球世界賽昨演4強階段，此前連退兩名國家隊好手的7屆盟主「火箭」奧蘇利雲，在中段連失9局下，終以7：17不敵另一國手趙心童，職業生涯首度不敵對方，無緣相隔兩年再闖決賽。

國羽今鬥韓國爭蘇迪曼盃

在廈門舉行的蘇迪曼盃昨演4強，力爭四連霸的國家羽毛球隊在首場混雙靠馮彥哲／黃東萍直落兩局挫綠川大輝／東野有紗先拔頭籌後，男單「世一」石宇奇在次仗亦以直落兩局輕取奈良岡功大，加上名將陳雨菲在女單以2：1反勝山口茜，終以場數3：0大勝殺入決賽，今將與昨以場數3：2險勝印尼隊的韓國隊爭冠。

德拉柏馬德里賽決戰魯迪

世界排名第6的英國一哥德拉柏，昨於馬德里網球公開賽男單4強以直落兩盤6：3、7：6（7：4）淘汰世界第11的意籍星將梅薩迪，今年第2度殺入ATP千分級賽決賽。而他明晨決戰的對手將是挪威籍好手卡斯柏魯迪，這名世界第15的球手在另一場4強同以直落兩盤擊退阿根廷籍好手謝倫杜洛。

馬體會悶和續居西甲季席

馬德里體育會昨於西甲作客以0：0悶和護級分子艾拉維斯，近3輪聯賽兩度失分後，以34戰得67分續居季席。至於次席的皇家馬德里今晚迎戰正在爭逐來屆歐洲賽席位的切爾達，力爭聯賽四連捷，在下輪國家打吡作客榜首的巴塞隆拿前振聲威。

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