足總技術總監莫寧肯定成效 證賽事助小將增一隊出場時間

據足總上半季統計，8支U22參賽球會中，6隊讓U23球員在港超上陣時間較上季同期多，U21球員上陣時間則有5隊錄得增幅。莫寧認為小將有平台裝備自己，各隊自然更放膽起用。他另提到U22聯賽出場限制有足夠空間讓各隊按不同目的靈活用兵，如東方、理文以青年軍球員為主；大埔、流浪等則善用超齡球員名額；聯賽的多樣性有助小將成長，「例如一名U18前鋒有機會跟艾里奧（傑志港足後衛）對抗，過程一定帶來得着；而伙拍艾里奧的後衛小將從比賽提場中，也能學習操練學不到的技巧」。

然而，莫寧強調青訓發展非一朝一夕，「把種子種在地裏，不斷澆水才會成長，待年月過去才長成一棵樹，這與培育年輕球員一樣」。他另提到U22聯賽不僅培養球員人才，不少教練因而獲得更高水平的執教經驗，向成為主帥的方向邁進。

對於球員希望改善U22聯賽比賽場地，莫寧承認現時未能完全還原港超實戰氛圍；未來尋求在更理想的場地辦賽，「FTC（將軍澳足球訓練中心）最近斥資讓球場燈光符合水平。小西灣運動場是不錯的選擇。若能夠獲得更多真草球場，那些僅次於港超水平的球場，那就更好。惟香港場地數量有限，這些都說易做難，只能利用現有資源」。他透露會定期與各隊教練交流意見，讓下季聯賽盡善盡美，「因為進展順利，可能只是一些小調整，毋須徹底改變」。

聯賽會：U22與菁英盃性質存異

至於港足青年軍主教練戴雅諾（Darren Arnott）則認為U22聯賽的誕生有助考察球員，小將狀態亦提升不少，「去年領軍出戰U20亞洲盃外圍賽時，球員體能及技術水平都有點匱乏，這跟他們球會上陣時間不足有關。最近的U22徵召再遇這些球員，可見進步頗多」。

隨菁英盃與馬會3季合作完結，外界始討論菁英盃與U22聯賽功能是否重疊。港超聯賽會發言人陳文俊認為，兩者雖對U22球員參與度有一定要求，但性質略有不同，「菁英盃需在錦標與小將參與上取得平衡，各隊未必可盡遣具潛質球員上陣；U22聯賽則更多機會讓各隊所有正在接軌職業足球的U22球員發揮」。