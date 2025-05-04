首屆港超U22聯賽成效檢閱 教練信強度足有助年輕球員銜接 小將盼改善場地安排

文、圖：林欣澤

首屆U22聯賽除「升班馬」九龍城以外，其餘8支港超球隊均有參賽。賽事分為聯賽及足總盃，聯賽階段上月底已完成，由標準流浪贏得冠軍，足總盃則在本周三展開。賽事要求各隊場上派最少3名19至22歲球員，以及最多3名超齡球員，年齡下限則為16歲。

流浪膺首屆盟主 足總盃周三展開

足總近季未設預備組聯賽，令小將完成U18青年軍後失去銜接平台，U22聯賽正可彌補斷層問題。根據足總統計，19至22歲球員作為U22聯賽主要對象，佔賽事出場球員比例達57%。身兼U22教練團成員的流浪球員劉智樂認為，有別過去只得菁英盃磨練，年輕球員可透過U22聯賽獲得更多實戰機會，適應港超節奏，「菁英盃始終場數不多，踢得不夠多進步就會慢。U22聯賽大部分賽事強度足夠讓球員慢慢進步，在U22踢得掂的話，升上一隊就更得心應手」。

仍屬U18適齡球員的流浪17歲前鋒馬榕生，今季兼顧港超、U22聯賽及超青聯賽戰線，其中在U22聯賽上陣13場入6球。他認為與上季相比，今季為一隊上陣時更懂得應對場上情境，惟指單靠U22聯賽難以拉近與一隊差距，「球員進步需要面對更強對手，U22聯賽始終面對同級對手，比賽強度跟港超相比完全不同，球賽速率和身體對抗不足以貼近一隊水平」。

流浪本周三將在U22足總盃8強對陣傑志。傑志20歲前鋒馬斐今屆U22聯賽14仗全勤並攻入12球，僅次成為聯賽次席射手。他認為U22聯賽讓他在等待一隊機會期間，仍能建立狀態和信心，「不少球隊都派超齡球員到U22聯賽練兵，強度和一隊差不遠。可以落場及入波，比上季更能建立信心，不會感到迷失」。然而他指出今屆大部分賽事均在仿真草球場舉行，希望改善場地安排，「始終一隊比賽都在真草，如能安排真草場比較好」。

由足總成立的香港U23征戰港超3季後，上季宣布完成使命解散。從香港U23轉投大埔的21歲翼鋒李樂謙，今季除了是球隊U22常規球員，在一隊亦不乏出場機會。曾在U18時期為南華兼戰港甲聯賽的他認為，不論從哪種發展模式成長，還是態度決定高度，「如有追求進步的心，願意持續加操、花時間了解自己不足再改進，就算身處低水平都可繼續進步」。

李志堅憂難覓足夠兵源

大埔主教練兼球會總監李志堅認為，今屆各隊對U22聯賽頗重視，比賽競爭性較過去預備組聯賽為佳。堅sir縱認同U22聯賽理念，但提到對青訓體系未完善的球隊而言，每年要覓得足夠19至22歲球員並非易事，「今季因香港U23散班才簽到幾個。日後要補給U22球員從何處來？最簡單答案是青訓，但現階段沒有人才就是沒有」。