拜仁遭萊比錫逼和 無緣提前封王

倘利華古遜今失分可鎖定冠軍

上季「四大皆空」的德甲班霸拜仁慕尼黑，今季雖在德國盃及歐聯同已下馬，但在聯賽保持穩定，早早確立榜首地位。球隊昨征戰賽前排第5的RB萊比錫，除了包括主力穆斯亞拿及艾方素戴維斯等7名傷兵，首席射手哈利卡尼亦因累積黃牌滿額須停賽。

開賽11分鐘，萊比錫由中場沙維西蒙斯直線妙傳予前鋒班捷文施斯高，後者再藉拜仁門將烏比治出迎後趕不及回後場，第一時間以「腳指尾拉西」射入空門打開紀錄。及後拜仁雖主導形勢，但主隊攻勢更見「入肉」，及至39分鐘，萊比錫再由後衛高路斯達文接應罰球傳中頂入，拉開2：0完半場。

換邊後拜仁傾力反撲，62分鐘由翼鋒米高奧利斯先助攻予後衛艾歷迪亞建功，後於63分鐘個人攻入1球，兩分鐘內傳射居功領球隊極速扳平2：2。83分鐘，拜仁再由另一翼鋒利萊辛尼禁區內勁射破網反超，惟補時5分鐘萊比錫於最後一擊由前鋒尤素夫保臣建功，最終雙方言和3：3，拜仁賽後領先衛冕的次席球隊利華古遜9分，意味最快或可藉對方今晚作客弗賴堡失分而重奪德甲錦標。