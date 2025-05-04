普波域治卸馬刺教鞭 在位29載建功立業 轉任營運總裁續奉獻

1973年在美國空軍學院展開執教生涯的普波域治，1988年初踏NBA任馬刺助教，4年後轉任金州勇士助教兩年後，於1996年返馬刺並成為主教練，其間孕育的名人堂名宿包括大衛羅賓遜、鄧肯、柏加及真路比利等，領軍29年間共5次奪得NBA總冠軍，個人亦3次獲膺年度最佳教練及4次出任明星賽西岸主帥，連同助教生涯執教常規賽總戰績為1422勝869負，為NBA史上最多勝仗教練，季後賽勝仗則達170場，為史上第3。此外，他在2016年至2021年兼任美國男籃主教練，並於東京奧運領軍奪金；前年更獲入選籃球名人堂。

去年底輕度中風休養至今

籃壇弟子齊讚影響力深遠

不過普波域治在去年11月初因輕度中風一度入院而無限期休養，並於上月據報在外用餐時暈倒再入院，其後證實無礙。這名年屆76歲名帥終在昨決定卸下多年教鞭，辭任馬刺主帥，他在聲明中表示：「雖然我對比賽的熱愛和激情仍在，但我決定是時候辭去主教練職務了。我永遠感謝那些出色的球員、教練團隊、工作人員和球迷。」

普波域治執教生涯孕育無數弟子，在昨日上演的NBA季後賽前夕，曾任普帥麾下球員及副手的侯斯頓火箭主帥烏度卡及金州勇士主帥卡爾，在記者會上齊穿起印有普波域治樣貌的T恤致敬，卡爾表示：「他影響了不只一代的籃球人，是難以置信的存在，也是我人生中最重要的人之一。」烏度卡則謂：「他是有史以來最優秀的教練之一，能與他共事是我畢生的榮幸。」

前年以選秀狀元身分加盟馬刺的當家球星雲班耶馬亦在社交網感言：「教練，謝謝您為籃球所做的一切。能成為您這29年主教練旅程中的一部分，對我來說是莫大的榮耀。我知道在這段新的旅程中，您依然會繼續啟發身邊每個人。」而NBA總裁阿當施華亦向對方致敬，「作為馬刺主帥，普波域治長期以來取得的成功無與倫比，他獲得眾多榮譽，培養出一代又一代的教練和球員，是推動籃球全球化的重要力量。在籃球界，像他這樣受愛戴和尊敬的人並不多，我們感謝他卓越的領導力及對籃球的奉獻，祝福他在馬刺的新角色一切順利」。

值得一提的是，在普波域治任教馬刺這29年間，曾與多達170個教練交手，聯盟其他球隊亦在此期間合共有303次教練變動。

火箭場數追和勇士 明早搶七爭晉級

賽事方面，火箭昨於季後賽西岸首圈作客115：107挫勇士，場數扳平3：3，將在明早返主場的「搶七戰」爭晉級。