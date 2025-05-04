世界女排聯賽香港站下月開打 首移師啟德體藝館 國家隊領銜征戰 門票下周三開售

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2025」將於6月18至22日在啟德體藝館展開，有中國、日本、泰國、意大利、捷克及保加利亞6支球隊來港合演12場賽事，比去年少4場，周三起在快達票公開售票，票價分200至1800元不等。

賽事組委會執行主席石徐惠芬表示，世界女排是首個在啟德體育園上演的排球賽，辦賽具挑戰性，相比紅館可容納1.25萬名觀眾，體藝館僅得一萬個座位，預計可坐滿八成。香港排總會長吳守基表示，會視乎今屆完賽結果再考慮未來是否繼續在體藝館辦賽。

惠若琪見中國女排年輕化憶舊時

木村沙織讚日本隊迎外教添意義

大會昨於奧海城舉行啟動禮，中國女排名宿惠若琪與楊珺菁，連同前日本隊名將木村沙織和泰國隊名宿保琳婕專程來港擔任活動嘉賓。中國女排上月宣布趙勇出任主教練，惠若琪指新帥是副攻出身注重攔網，將為隊伍帶來很大幫助，非常期待球隊首場表現。「女長城」全新陣容平均年齡21歲，惠若琪稱觀看公開集訓時看到很多17歲小將，回想起昔日的自己。她去年以國際排聯技術代表助理參與香港站，透露今年將以此身分到加拿大站繼續實習。

至於木村沙織則很開心再次來港，「以前來港比賽已感受到香港球迷的愛戴，就像在主場，退役後訪港還有這麼多支持者，我很意外」。日本女排今年初迎來隊史首名外籍主教練、來自土耳其的阿克巴斯（Ferhat Akbas），木村認為這對球隊具有特別意義。