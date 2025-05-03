快艇淘「金」追平 今季首現搶七戰

明移師丹佛再戰 勝方次圈撼雷霆

快艇賽前場數落後2：3，昨返主場迎金塊的背水一戰，雖首節落後25：28，但夏登第2節發揮出色單節轟入17分，助球隊半場以58：57反超。快艇在第3節再打出32：22攻勢拉開分差，終以111：105擊敗對手，場數追平3：3，明早在金塊主場以搶七大戰決勝負，勝方將晉身次圈對奧克拉荷馬雷霆。

紐約人淘汰活塞 塞軍賀利地膺最佳體育精神獎

東岸首圈方面，3號種子紐約人在第6戰尾段落後105：112下，憑日前榮膺年度關鍵球員獎的後衛謝倫般遜獨取全場最高40分，包括完場前射入三分球，領銜作客以116：113反勝6號種子底特律活塞，總場數贏4：2晉級，次圈將對上屆總冠軍波士頓塞爾特人；塞爾特人後衛賀利地則獲聯盟頒發最佳體育精神獎，是他個人第2次獲此殊榮。

至於印第安那溜馬首圈場數4：1淘汰公鹿後，溜馬控衛哈利布頓的父親約翰哈利布頓曾與公鹿球星「字母哥」安迪度高安普發生衝突，據報約翰哈利布頓與球會商討後，在可預見的未來都不會入場觀看任何溜馬比賽。