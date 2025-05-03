體壇快訊：國家隊跳水世盃首日奪5金

七欖國際賽明年改制

世界欖球總會昨宣布七人欖球國際賽將於明年改制，比賽由原本兩個組別增至3組，總決賽改為3站舉行。其中香港七欖賽將屬於世界系列賽甲組分站，參賽隊伍由今年男、女子組各12隊減至各8隊，賽事亦將由3日改為兩日完成。

國家隊蘇盃4強再撼日本

蘇迪曼盃昨在廈門上演8強，國家隊以直落3場擊敗馬來西亞隊晉級，今早將迎戰同樣以3：0淘汰中華台北隊的日本隊，重演上屆4強戲碼；韓國隊則以場數3：1力克丹麥隊，將與印尼隊爭入決賽，後者對泰國隊先輸首場混雙，惟最終場數仍以3：1反勝。

韋少喜迎女兒Lily出生

世界一級方程式（F1）紅牛車隊星將「韋少」韋斯塔本，昨在社交網宣布女朋友Kelly Piquet誕下女兒並命名Lily，韋少發文表示：「歡迎來到這個世界，我們的心比以往更豐滿，你是我們最好的禮物。」韋斯塔本亦繼沙巴車隊的侯根保後，F1現役第2名成為父親的車手。

盧柏迪古掌卡塔爾

卡塔爾足總日前宣布，委任58歲西班牙籍教頭盧柏迪古為卡塔爾隊新帥，簽約至2027年。盧柏迪古今年1月被英超球會韋斯咸辭退後賦閒，近日接過同鄉路易斯加西亞被炒後的帥位。這名曾執教皇家馬德里及西班牙隊的教練，有望下月初世界盃亞洲區外圍賽迎戰伊朗隊「地標」領軍。

嘉奧芙莎芭倫卡逐后冠

4號種子嘉奧芙昨在馬德里網球公開賽女單4強，以兩盤6：1大勝上屆冠軍的次號種子施維雅達，將決戰淘汰絲慧杜蓮娜的一姐莎芭倫卡；男單方面，加斯柏魯迪會在4強碰謝倫杜洛，另一場準決賽由德拉柏對梅薩迪。