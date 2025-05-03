明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：國家隊跳水世盃首日奪5金

【明報專訊】跳水世界盃總決賽昨在北京的國家游泳中心的「水立方」展開，國家隊包辦首日5項賽事金牌，包括自去年巴黎奧運後再次「合體」的全紅嬋／陳芋汐在女子雙人10米高台跳出350.88分並以大熱姿態奪冠；陳芋汐其後再與隊友在混合團體項目再添金牌。

七欖國際賽明年改制

世界欖球總會昨宣布七人欖球國際賽將於明年改制，比賽由原本兩個組別增至3組，總決賽改為3站舉行。其中香港七欖賽將屬於世界系列賽甲組分站，參賽隊伍由今年男、女子組各12隊減至各8隊，賽事亦將由3日改為兩日完成。

國家隊蘇盃4強再撼日本

蘇迪曼盃昨在廈門上演8強，國家隊以直落3場擊敗馬來西亞隊晉級，今早將迎戰同樣以3：0淘汰中華台北隊的日本隊，重演上屆4強戲碼；韓國隊則以場數3：1力克丹麥隊，將與印尼隊爭入決賽，後者對泰國隊先輸首場混雙，惟最終場數仍以3：1反勝。

韋少喜迎女兒Lily出生

世界一級方程式（F1）紅牛車隊星將「韋少」韋斯塔本，昨在社交網宣布女朋友Kelly Piquet誕下女兒並命名Lily，韋少發文表示：「歡迎來到這個世界，我們的心比以往更豐滿，你是我們最好的禮物。」韋斯塔本亦繼沙巴車隊的侯根保後，F1現役第2名成為父親的車手。

盧柏迪古掌卡塔爾

卡塔爾足總日前宣布，委任58歲西班牙籍教頭盧柏迪古為卡塔爾隊新帥，簽約至2027年。盧柏迪古今年1月被英超球會韋斯咸辭退後賦閒，近日接過同鄉路易斯加西亞被炒後的帥位。這名曾執教皇家馬德里及西班牙隊的教練，有望下月初世界盃亞洲區外圍賽迎戰伊朗隊「地標」領軍。

嘉奧芙莎芭倫卡逐后冠

4號種子嘉奧芙昨在馬德里網球公開賽女單4強，以兩盤6：1大勝上屆冠軍的次號種子施維雅達，將決戰淘汰絲慧杜蓮娜的一姐莎芭倫卡；男單方面，加斯柏魯迪會在4強碰謝倫杜洛，另一場準決賽由德拉柏對梅薩迪。

上 / 下一篇新聞