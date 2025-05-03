森林負賓福特跌出前五歐聯席現暗湧 紐奴關注糾正錯誤

森林昨仗44分鐘已被賓福特翼鋒奇雲舒哈迪接應長傳近門破網，下半場70分鐘再被對方射手尤尼韋沙接應門將菲利根長傳助攻挑射終負0：2。各賽事兩連敗的森林賽後34戰得60分排第6；賓福特49分排11名。

上月初仍穩坐英超「三哥」位置的森林如今跌出前五，但紐奴賽後表示不擔心球隊在聯賽的走勢，「這是一場糟糕的比賽。我更關注是如何糾正錯誤，應該通過更好的防守來解決失球情况」。森林最後4場將作客水晶宮、主場對李斯特城、作客韋斯咸，而煞科日主場對車路士或成爭歐聯資格關鍵一戰。

阿仙奴迎般茅 阿迪達對失冠感痛苦

另外，次席阿仙奴明晨英超主場迎戰般尼茅夫，領隊阿迪達賽前承認對球隊已無緣爭冠感到非常痛苦，「我知道要奪冠需成為一支更穩定的球隊」，並承認利物浦封王是實至名歸。他又透露今年初因腿傷缺陣的前鋒夏維斯有機會完季前復出。「兵工廠」若擊敗般茅，同時車路士明晚主場對利物浦全失3分，便能夠提早確定連續第3季參與歐聯。而在英格蘭足總盃4強出局的阿士東維拉，則今晚主場對富咸爭返勝軌，維拉現排第7離車路士只差3分，續為爭前5歐聯資格而戰。