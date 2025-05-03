曼聯熱刺齊輕勝 歐霸勢演全英決賽 分挫畢爾包波杜基林特 英超來季劍指6隊戰歐聯

畢爾包守將領紅兼輸12碼

般費起孖領先射手榜

曼聯與熱刺今季英超位列中下游分別暫列14及16位，只餘歐霸冠軍可爭。「紅魔」昨造訪西班牙兼歐霸決賽場地新聖馬美斯球場，翼鋒阿歷真度加拿祖5分鐘入球被判越位無效後，被畢爾包逼搶反攻一輪，前鋒伊拿基威廉斯頭槌攻門僅高出。曼聯受壓卻在30分鐘由中場卡斯米路近門頂入打開紀錄。35分鐘出現關鍵一幕，紅魔前鋒海倫禁區內被主隊中堅丹尼爾維維安拉跌，球證翻看視像裁判（VAR）後改判12碼，兼以破壞明顯入球機會而出示紅牌驅逐維維安離場，般奴費南迪斯操刀得手後，完半場前再半單刀梅開二度，協助球隊以3：0領先首回合，今屆歐霸13場8勝5和保持不敗。

般奴費南迪斯累積7球升上歐霸射手榜榜首，這名30歲葡萄牙隊中場今季各賽事已上陣52仗，對此他說：「雖然教練和隊醫常說我需要休息，但我說不用，到我死的時候就會有時間長眠。」他與主帥魯賓艾摩廉賽後亦笑言，中堅哈利馬古尼在第一球攻勢後上到右路，盤球擺脫敵衛再傳中，如像翼鋒令大家喜出望外。這名英格蘭國腳笑稱偶爾盤扭傳中感覺不錯，承認已「一隻腳」入決賽，但強調勝負未分，要專注下周五重返主場的次回合；畢爾包主帥華維迪則直言紅牌改變了戰局，「11人時我們是表現較佳一隊，我認為這個懲罰太嚴苛」。

熱刺挫挪超黑馬 麥迪臣傷出料無礙

另邊廂，熱刺在隊長孫興慜續缺陣下，開賽1分鐘已由翼鋒比蘭莊臣頭槌閃電建功，34分鐘中場占士麥迪臣接應長傳半單刀破網，以及61分鐘射手蘇蘭基射入12碼，主場3：1輕取尾段破蛋的波杜基林特，有兩球優勢下周作客挪威。熱刺領隊普斯迪高路賽後提及，3年前領些路迪出戰歐洲協會聯賽作客波杜基林特，已有在仿真草場比賽經驗，「無論是甚麼場地，只要能夠踢出像今仗表現，對手便很難阻止我們」。他透露被換出的兩名入球功臣麥迪臣與蘇蘭基傷勢料問題不大。