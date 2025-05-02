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體育

C朗美斯失盃 洲份盃賽4強飲恨

【明報專訊】基斯坦奴朗拿度（C朗）昨為艾納斯出戰亞冠精英聯賽4強，這名40歲葡萄牙隊球星多次攻門都未能收復失地，包括完場前近門起腳被對手封阻，終以2：3不敵川崎前鋒，令該支日職球隊首闖亞冠決賽，下周日凌晨將與有主場之利的另一沙特聯球隊吉達艾阿里爭冠；C朗宿敵美斯同日亦於盃賽4強出局，未能為國際邁阿密晉身中北美洲冠軍盃決賽。

首屆亞冠精英聯賽8強至決賽於沙特阿拉伯舉行。川崎前鋒昨面對有C朗、沙迪奧文尼及祖漢杜蘭3名前英超球星領銜的艾納斯，開賽10分鐘由27歲翼鋒伊藤達哉乘對手解圍不遠窩利抽射開紀錄；艾納斯於29分鐘憑文尼左路切射扳平。C朗及後曾倒掛斜出及頭槌中楣角。43分鐘，曾外流德甲的伊藤達哉突入禁區雖未能起腳，惟隊友大關友翔補射入網，半場領先2：1。

艾納斯亞冠不敵川崎 邁阿密中北美冠再負白帽

川崎戰至76分鐘由老將家長昭博門前撞射擴大比數。艾納斯完場前由艾曼亞耶冷箭追回一球，補時5分鐘，C朗入楔禁區扣過門將山口瑠伊，準備射空門時卻被川崎後衛佐佐木旭及時飛身封阻護空門後，終以2：3僅負。

C朗完場後相當失望，不斷藐嘴攤手。他賽後在社交網發文稱：「有時候夢想需要等待，我為球隊在場上付出的一切感到自豪，感謝一直陪伴的球迷。」

另邊廂，美職豪門國際邁阿密在中北美洲冠軍盃4強次回合，縱有後衛佐迪艾巴先開紀錄，惟踢足全場的球王美斯多次攻門無果，終在主場以1：3反負予另一美職隊溫哥華白帽，兩回合計輸1：5出局。

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