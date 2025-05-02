南區大勝理文奪菁英盃 隔屆再挫對手封王 功臣借將趙聡悟下季留效

亞哥斯達倒戈傳射居功當選決賽最佳

南區與理文相隔一季再度決賽碰頭，前屆南區贏2：0捧走隊史在頂級聯賽首冠。昨仗南區25分鐘由曾效理文5年的中場亞哥斯達門前射門開紀錄。32分鐘，理文中堅杜度後場解圍失誤，被南區射手史堤芬彭利拿門前接球，再扣過理文門將潘尚希射入空門。3分鐘後亞哥斯達傳中助攻中堅基斯頭槌再下一城，為南區上半場3次攻門都中龍兼轉化成入球。傑志借將趙聡悟67分鐘反擊再入一球，助南區大勝4：0，繼2022／23年一屆再擊敗理文奪冠，跟傑志同樣兩度贏得菁英盃，頒獎後隊長佐佐木周與一眾球員更走上看台與南區球迷分享捧盃喜悅。

趙聡悟與亞哥斯達分別當選U22星中之星及決賽最佳球員，前者賽後確認下季留效正式加盟南區；亞哥斯達則稱打入決賽不會在乎前東家，只會專注為現效球隊奮戰。

菁英盃續辦與否取決多方想法

南區港超暫列第6名，如今贏得盃賽冠軍，獲球會獎金60萬元。主席陳文俊稱今季成績已收貨，並透露門將伍瑋謙及佐佐木周等主力來季都會留隊。

菁英盃自2015／16年舉行至今9屆，賽制須至少起用3名U22球員正選，增加年輕球員上陣機會；近3屆由香港賽馬會冠名贊助，早前傳今屆結束贊助後將是最後一屆，下季或將資源投放到今季首辦的港超U22聯賽。身兼港超聯賽會發言人的陳文俊表示，菁英盃續辦與否，需視乎贊助商與香港足總技術總監莫寧的想法，「需要大家傾出來，不是單方面能決定。有菁英盃和U22聯賽點都有作用，年輕球員一定要踢多點比賽」。

理文班主李文恩承認對手決心較大，惟認為今季打入兩項盃賽決賽已不差，期望球隊餘下4場聯賽努力爭冠，並透露已開始下季組軍，重申會避免再簽入年齡較大的外援。