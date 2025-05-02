報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年5月2日星期五
巴塞國米言和演入球騷 耶馬技驚四座 百場里程碑建功兩帥同讚天才 細恩：50年一遇
戴歷羅斯修頓見面會與球迷同樂 盼回饋青春作場外貢獻 寄語港將保持規律紀律
球迷讚羅斯謙遜 視之人生學習對象
湖人負木狼季後賽續一輪遊 40歲占士未定退役時間
曼城撲擊狼隊續爭前五 哥帥證洛迪復操或季尾回歸
體壇快訊：日本印尼全勝闖蘇盃8強
電視精選
南區大勝理文奪菁英盃 隔屆再挫對手封王 功臣借將趙聡悟下季留效
C朗美斯失盃 洲份盃賽4強飲恨
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
巴塞國米言和演入球騷 耶馬技驚四座 百場里程碑建功兩帥同讚天才 細恩：50年一遇
戴歷羅斯修頓見面會與球迷同樂 盼回饋青春作場外貢獻 寄語港將保持規律紀律
球迷讚羅斯謙遜 視之人生學習對象
湖人負木狼季後賽續一輪遊 40歲占士未定退役時間
曼城撲擊狼隊續爭前五 哥帥證洛迪復操或季尾回歸
體壇快訊：日本印尼全勝闖蘇盃8強
電視精選
南區大勝理文奪菁英盃 隔屆再挫對手封王 功臣借將趙聡悟下季留效
C朗美斯失盃 洲份盃賽4強飲恨
巴塞國米言和演入球騷 耶馬技驚四座 百場里程碑建功兩帥同讚天才 細恩：50年一遇
戴歷羅斯修頓見面會與球迷同樂 盼回饋青春作場外貢獻 寄語港將保持規律紀律
球迷讚羅斯謙遜 視之人生學習對象
湖人負木狼季後賽續一輪遊 40歲占士未定退役時間
曼城撲擊狼隊續爭前五 哥帥證洛迪復操或季尾回歸
體壇快訊：日本印尼全勝闖蘇盃8強
南區大勝理文奪菁英盃 隔屆再挫對手封王 功臣借將趙聡悟下季留效
C朗美斯失盃 洲份盃賽4強飲恨
prev
next