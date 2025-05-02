湖人負木狼季後賽續一輪遊 40歲占士未定退役時間

背水一戰的湖人是役正選改用小球陣容，前鋒芬尼史密夫成為「中鋒」，惟他末節犯滿離場，最終球隊亦在主場以96：103不敵木狼，連續兩屆在季後賽首圈總場數負1：4止步；木狼晉次圈後將面對金州勇士及侯斯頓火箭的勝方。

湖人再遭遇季後賽「一輪遊」，年屆40歲的勒邦占士賽後被問及NBA生涯還能持續多久時表示：「說實話，我現在也不知答案。有些事情我會和妻子及團隊商量，亦會自己思考，包括還想繼續打多久。」

另一方面，勇士昨在西岸首圈第5戰早早已被火箭拉開比數下，終作客以116：131告負，被追至場數2：3，明返主場爭晉級。

鷹隊後衛丹尼斯膺年度最佳進步獎

此外，亞特蘭大鷹隊澳洲籍後衛戴臣丹尼斯榮膺NBA年度最佳進步球員獎（MIP），雖然球隊戰至東岸季後附加賽出局，但他今季常規賽場均取14.1分、5.9個籃板及4.4次助攻，更以3.01次抄截成聯盟「偷波王」，結果力壓底特律活塞的星級後衛卡迪根寧咸及洛杉磯快艇中鋒蘇巴錫獲獎。