戴歷羅斯修頓見面會與球迷同樂 盼回饋青春作場外貢獻 寄語港將保持規律紀律

與藝人組隊友賽 大會送簽名波衫

36歲的戴歷羅斯於2008年以NBA選秀狀元身分加盟芝加哥公牛，並於2011年成為聯盟史上最年輕的年度最有價值球員（MVP），其後他輾轉效力過紐約人、克里夫蘭騎士、明尼蘇達木狼、底特律活塞及孟菲斯灰熊等，至去年9月正式結束16年職業球員生涯。他本周一由成都抵港時已獲近百名球迷接機，翌日再到處遊覽香港，包括到迪士尼樂園玩樂及現身中環購物等。他昨早亦在主辦方安排下出席訓練營，向7至16歲的年輕球員親自指導籃球技巧。

來到昨晚，羅斯先與球迷進行籃球遊戲，其後由「玫瑰」與藝人周柏豪及張繼聰等組成的「Team Rose」在5打5比賽對陣「Team GOAT」，兩隊終打成46：46平手完場，大會在尾段再抽出4名幸運兒獲得羅斯的親筆簽名球衣。

愛在港購物 藝術予深刻印象

繼2013年再次訪港的羅斯，透露今次攜同妻子Alaina Anderson、女兒Layla Rose及兒子London Rose來港，「我喜歡購物和購買獨特的禮物，香港的藝術也讓自己留下深刻印象」。他又表示：「希望透過我的『DZY』哲學支持他們，意思是不要忘記熱情的年輕人（Don't forget about the zealous youth）。」

另被問及人生下一階段的計劃，戴歷羅斯透露目標是做到回饋青春、表達愛及珍惜生命，「我已在籃球場上完成所能做的一切，對自己的職業生涯沒有任何遺憾。現時想專注於透過支持和指導年輕人作出場外貢獻，亦希望僱用年輕人到我的公司工作」。他亦向香港的籃球員寄語道：「我鼓勵兒子每晚保持掌上壓、仰臥起坐和閱讀的習慣，這些習慣可以延續到高中、大學，甚至可能讓他可爭取成為NBA球員，所以紀律和規律是實現長期目標的關鍵。」