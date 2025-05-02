巴塞國米言和演入球騷 耶馬技驚四座 百場里程碑建功兩帥同讚天才 細恩：50年一遇

國米昨仗早段反客為主，開賽1分鐘便由射手馬古斯杜林接應杜費斯的傳送後腳妙射開紀錄。及至21分鐘，杜費斯藉角球攻勢凌空掛射拉開2：0。3分鐘後巴塞靠耶馬精彩盤扭殺入禁區射門擦柱彈入追近，這名西班牙國腳翼鋒不足兩分鐘後再有一記窄角度射門中楣；及至38分鐘，巴塞由中鋒費倫托利斯近門射入扳平2：2完半場。

換邊後國米於64分鐘藉角球由杜費斯頂入再領先，但1分鐘後主隊靠拉芬夏比洛尼的遠射中楣再反彈國米門將恩尼森馬入網變「烏龍」，踢成3：3。其後雙方均有贏波機會，國米於75分鐘有中場米希拉利恩的入球越位「食詐糊」，巴塞則有耶馬於87分鐘笠射再中楣，最終兩軍握手言和，下周三凌晨返國米主場再決勝負。

昨為巴塞上陣百仗里程碑的耶馬全場技驚四座，賽後罕有地同獲兩軍將帥稱讚，國米主帥施蒙尼恩沙基表示：「耶馬毫無疑問是50年一遇的天才，他的類型是我前所未見的。」至於國米守將巴斯東尼亦謂：「我認為他是當今最強翼鋒。」巴塞主帥費歷克則笑言：「我慶幸有這樣的天才，且耶馬已展示出能在大賽幫助球隊的能力。」

拿達路古迪掛彩難戰次回合

另外，連續4場「食白果」的國米前鋒拿達路馬天尼斯半場傷退，巴塞右閘祖利斯古迪則於上半場末段傷出，同難望趕及下周中的次回合復出。