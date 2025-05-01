足壇快遞：安帥過檔巴西疑觸礁

【明報專訊】皇家馬德里主教練安察洛堤盛傳將於完季後接手巴西國家隊，不過事情在一日後卻大反轉。據報由於皇馬會長皮里斯拒為明夏才約滿的安察洛堤支付解約金而阻止這次交易，令巴西隊談判破裂或改斟沙特聯豪門希拉爾主帥佐治捷西斯，亦有傳安帥獲一間沙特聯球會高薪挖角。
拿玻里損後防大將
拿玻里日前意甲主場2：0擊敗拖連奴後，暫升聯賽榜首，惟守將布安基奧奴因大腿受傷退下火線，球隊前日亦公布該名25歲球員提早收咧。而祖雲達斯翼鋒基倫耶迪斯則在主場以2：0輕取蒙沙中直紅被逐，被賽會判停賽兩場，罰款1萬歐元（約8.8萬港元）。
森林迎賓爭返前三
現排英超第6名的諾定咸森林，若在明晨英超主場對賓福特全取3分，將可重返前四一舉升上第3名，主帥紐奴也形容這仗是關鍵一戰。不過森林近4場各項賽事輸3場，包括日前在英格蘭足總盃4強不敵曼城出局。另拜仁慕尼黑後衛艾歷迪亞據指將季尾約滿離隊，改投法甲球隊摩納哥簽約3年。
小保加炒教頭加高
阿根廷勁旅小保加在阿甲第15輪作客1：2不敵宿敵河床後，昨宣布解僱僅上任逾半年的主教練加高。這名39歲前阿根廷國腳去年10月起成為母會主帥，領軍30場錄17勝5和8負戰績，球隊雖仍暫列聯賽榜首，但今季史上首次在南美自由盃被來自秘魯的球隊淘汰。