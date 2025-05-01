足壇快遞：安帥過檔巴西疑觸礁

拿玻里損後防大將

拿玻里日前意甲主場2：0擊敗拖連奴後，暫升聯賽榜首，惟守將布安基奧奴因大腿受傷退下火線，球隊前日亦公布該名25歲球員提早收咧。而祖雲達斯翼鋒基倫耶迪斯則在主場以2：0輕取蒙沙中直紅被逐，被賽會判停賽兩場，罰款1萬歐元（約8.8萬港元）。

森林迎賓爭返前三

現排英超第6名的諾定咸森林，若在明晨英超主場對賓福特全取3分，將可重返前四一舉升上第3名，主帥紐奴也形容這仗是關鍵一戰。不過森林近4場各項賽事輸3場，包括日前在英格蘭足總盃4強不敵曼城出局。另拜仁慕尼黑後衛艾歷迪亞據指將季尾約滿離隊，改投法甲球隊摩納哥簽約3年。

小保加炒教頭加高

阿根廷勁旅小保加在阿甲第15輪作客1：2不敵宿敵河床後，昨宣布解僱僅上任逾半年的主教練加高。這名39歲前阿根廷國腳去年10月起成為母會主帥，領軍30場錄17勝5和8負戰績，球隊雖仍暫列聯賽榜首，但今季史上首次在南美自由盃被來自秘魯的球隊淘汰。