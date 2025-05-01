佐加頓斯迎車路士盼延續驚喜

作為38年來首支闖入歐戰4強的瑞典球隊，佐加頓斯今季歐協聯的表現與驚喜畫上等號。雖然球隊在開季不久的瑞超位處下游，但於歐協聯聯賽階段6戰4勝1和1負排第5直接出線，之後16強和8強更在首回合失利下，分別反勝帕福斯及維也納迅速。去年尾接手球隊的芬蘭籍主帥漢卡華拉說：「己隊能來到這階段是不可思議的。我和隊員都充滿信念，那份上下一心的感覺是難以置信的。」惟他亦憂心球隊目下傷兵纍纍，只盼「碰車路士時不是只有14名球員能候命」。

車路士主帥馬利斯卡則說：「因為佐加頓斯的工作出色，所以能躋身4強。你不能低估任何球隊。」「藍戰士」上場英超挫愛華頓已有中場羅美奧拉維亞復出，並料三大中前場主力高爾彭馬、查頓辛祖及尼高拉斯積遜將會擔正攻堅。

貝迪斯火力十足抗費倫天拿

另一場4強由西甲的貝迪斯主場惡鬥意甲的費倫天拿，主隊自冬季轉會窗借來曼聯翼鋒安東尼馬菲奧斯後成績亮麗，各賽事近13仗9勝3和1負，且每場有入球，勢令敵軍門將迪基亞忙碌不堪。