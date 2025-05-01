曼聯歐霸壯志撼畢爾包 爭入歐聯最後寄託 阿密特傷癒隨隊

畢爾包vs.曼聯

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曼聯日前英超作客般尼茅夫再度失分，已連續5輪聯賽不勝，不過紅魔早前在歐霸8強次回合戲劇性加時5：4反勝里昂晉級後，主帥魯賓艾摩廉已明言球隊餘下將專注歐霸戰線爭冠，以獲取來屆歐聯席位。賽前亦接獲好消息，養傷多時的翼鋒阿密特迪亞路與後衛馬菲斯迪歷特均已復操，最終趕及隨隊出征。

今季大勇的阿密特迪亞路自2月受傷後，曼聯近兩個多月攻力大減，各賽事15仗僅入24球。前鋒海倫上仗對般尼茅夫補時逼和才打破6場入球荒。據報這名22歲前鋒與翼鋒阿歷真度加拿祖今夏均有機會被掛牌拋售，讓紅魔籌集資金羅致狼隊攻擊重心馬菲奧斯根夏及一名新前鋒。

今屆歐霸決賽將於畢爾包的新聖馬美斯球場舉行，因此這支現排西甲第4名球隊上下均渴望在主場捧盃，不過除了西班牙隊翼鋒尼高拉斯威廉斯上輪聯賽才傷癒復出上陣約25分鐘狀態成疑，還有球隊首席射手的中場奧漢辛斯特上場西甲對拉斯彭馬斯傷出肯定缺陣。

曼聯8月拍跳費倫天拿 迪基亞有望倒戈

此外，曼聯昨宣布今夏增加一場熱身賽，8月9日在奧脫福迎戰意甲費倫天拿，除了是季前最後一仗，亦意味該隊曾效力紅魔達12年的門將迪基亞，離開兩年後有機會返曼徹斯特市迎接「遲來告別賽」。

另邊廂，熱刺先主場迎戰今屆「黑馬」的挪超球隊波杜基林特。熱刺日前作客以1：5大敗予利物浦後英超三連敗，今季已輸19場聯賽，領隊普斯迪高路的帥位岌岌可危，他賽前承認仍未能確定已因傷缺陣4仗的隊長孫興慜能否趕及復出；波杜基林特亦陣容不整，除了有多名傷兵，還有隊長柏德列貝治等3將須停賽。