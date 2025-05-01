體壇快訊：戴歷羅斯今晚修頓會球迷

MMA明年首登名古屋亞運

2026年名古屋亞運組委會日前公布，綜合格鬥（MMA）落實將首次於亞運會亮相，設有6個獎牌項目，與克拉術和柔術同被歸類格鬥運動項目。將第4次出現於亞運的板球則繼上屆杭州亞運後再次納入為比賽項目，並將在愛知縣舉行，但具體場地尚未確定。

港羽蘇迪曼盃摘勝畢業

已確定無緣晉級的中國香港羽毛球代表隊昨在廈門舉行的蘇迪曼盃A組第3戰，派出女單馬子雪、男單伍家朗、女雙呂樂樂／曾曉昕、男雙李晉熙／楊盛才及混雙呂俊瑋／傅智恩出戰，以場數5：0挫阿爾及利亞隊，獲分組賽首勝兼排小組第3完成今屆比賽。

體育節與眾同樂推全民運動

第68屆體育節重點活動「城市體育嘉年華」於周日在九龍公園體育館結束，設有多個具教育與娛樂元素的運動體驗攤位，吸引家庭及不同年齡人士參與。今屆體育節大使的港隊「小女車神」李思穎與手球代表李文雅先後到場試玩不同攤位，鼓勵市民一同投入全民運動。緊接本月10及11日將於荃灣體育館舉行親子運動市集、本月25日於西九龍中心亦有全港足毽同樂日等供市民免費參加。