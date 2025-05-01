佐高域退出羅馬賽 認感覺不復勇

薩維利夫費利斯馬德里賽16強止步

24座大滿貫男單錦標得主佐高域，自去年巴黎奧運奪金後未再嘗冠軍滋味，踏入2025年後更有4項賽事首戰便告吞敗出局，包括個人曾3次封王的馬德里公開賽。這名現時世界排名第5的塞爾維亞籍名將，昨宣布因傷決定退出下周的羅馬大師賽，但明言將會養精蓄銳備戰本月底的法國公開賽。惟他近日受訪時曾直言：「現時我只會想能否贏得下一場賽事，而非該項賽事錦標，這感覺與過去逾20年的職業生涯明顯不同。我不知道明年是否仍會以球員身分再與球迷見面，我希望仍會，但不能下定論。」

馬德里賽方面，世界二哥的德籍頭號種子阿歷山大薩維利夫於男單16強，以直落兩盤不敵阿根廷籍好手謝倫杜洛出局；3號種子的美國一哥費利斯亦於同階段以直落兩盤負予挪威籍名將卡斯柏魯迪，無緣8強。

至於兩屆盟主白俄籍「世一」莎芭倫卡，在女單16強直落兩盤輕取美籍球手史端絲過關。而波蘭籍世界二姐施維雅達昨則在8強以盤數2：1反勝5號種子的美籍名將姬絲，率先殺入4強。