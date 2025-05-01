馬刺冧莊最佳新秀 史堤芬卡斯迪當選

衛冕塞爾特人淘汰魔術晉次圈

公鹿負溜馬出局 字母哥起衝突

史堤芬卡斯迪去夏選秀會以首輪第4順位加盟馬刺，今屆常規賽場均取得14.7分、3.7個籃板及4.1次助攻，他最終力壓亞特蘭大鷹隊的應屆狀元列沙查及孟菲斯灰熊的謝倫韋斯，榮膺年度最佳新秀獎，亦是繼「海軍上將」大衛羅賓遜、「石佛」鄧肯及「班馬」雲班耶馬後，隊史第4名奪得該獎項的球員。

季後賽方面，衛冕之師塞爾特人昨在東岸首圈第5戰主場以120：89輕取奧蘭多魔術，場數贏4：1晉級，對手將是底特律活塞與紐約人的勝方，前者同日作客以106：103險勝，追至落後場數2：3。

應屆NBA盃盟主密爾沃基公鹿雖戰至加時賽餘下40秒仍領先7分，但被溜馬連入8分下作客118：119僅敗，場數輸1：4出局，連續3屆季後賽「一輪遊」，溜馬晉級後將與克里夫蘭騎士爭入東岸決賽。公鹿主將「字母哥」安迪度高安普昨賽後分別與溜馬控衛哈利布頓的父親約翰哈利布頓及另一後衛馬佛連發生爭執，字母哥表示約翰曾說出不尊重言論，而後者隨後已在社交網公開道歉。

另邊廂，丹佛金塊在西岸首圈第5戰有後衛查美梅利獨取43分下，領銜主場以131：115擊敗洛杉磯快艇，場數反超3：2「叫糊」。