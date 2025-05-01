理文南區今決戰菁英盃

或成最後一屆的賽馬會菁英盃今午5時半在旺角大球場上演決賽，理文與冠忠南區相隔一季再度爭逐冠軍寶座。兩軍今季同歷波折並先後換帥，誓求「有盃落袋」振士氣。

理文與南區曾在前季菁英盃決賽交手，後者憑史提芬彭利拿梅開二度贏2：0，捧走隊史頂級聯賽首冠；理文則曾在2018／19年球季捧盃。儘管理文今季在港超三循環鬥南區錄得兩勝一和不敗，但去年11月在菁英盃分組賽交手負0：1。在菁英盃賽制須至少起用3名U22球員正選下，兩軍戰力各添變數。

兩軍今季均經歷換帥，在1月底高級組銀牌決賽不敵東方失冠的理文，先後與曾昭達和賀蘭特分道揚鑣，現由助教朱兆基暫代領軍後戰績回升；南區今年1月底與楊正光「分手」，由領隊貝可泓暫掌兵符。

趙聡悟盼創造入球再嘗冠軍滋味

理文與南區賽前分別有周子謙和趙聡悟當選菁英盃每隊最佳U22球員，故成為U22「星中之星」熱門。19歲後衛周子謙提到早前銀牌決賽因傷缺陣，這次迎來職業生涯首場決賽，承認因此感到緊張，但相信與隊友臨場能調適心理狀態；連續兩季從傑志外借到南區的20歲中場趙聡悟，曾在2019／20年球季隨「藍鳥」贏得菁英盃。他透露這兩季在南區學會勇敢一對一突破及向前創造機會，希望決賽能貢獻助攻或入球協助球隊捧盃。