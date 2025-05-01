PSG客挫阿仙奴搶威 迪比利一球制勝 當拿隆馬力挽保不失

阿仙奴此役有布卡約沙卡復任正選，聯同左翼加比爾馬天尼利及串演前鋒的李安度杜沙特攻堅，卻在開賽4分鐘便告失守。PSG前鋒奧士文尼迪比利前場中路斜傳左路翼鋒基華拉斯基利亞，後者之後回傳予禁區內無人看管的迪比利第一時間起左腳施射中內柱彈入。阿仙奴至45分鐘才有具威脅攻門，馬天尼利左路接應直線傳球後半單刀射門，但被敵軍門將基安盧基當拿隆馬拍出，以1球落後上半場。

馬連奴食詐糊 阿仙奴9年主場首啞火

換邊後阿仙奴有中場米基爾馬連奴於47分鐘接應罰球頂入，卻經視像裁判（VAR）介入後因越位在先「食詐糊」。戰至56分鐘，杜沙特左路半單刀施射但又過不了當拿隆馬的十指關。PSG於末段取回攻勢，先有於70分鐘入替迪比利的鋒將巴特利巴高拿在84分鐘叩關柱邊出界，後有另一後備上陣的前鋒干卡路拉莫斯於85分鐘篤射中楣彈出，但無阻球隊終以1：0力挫9年來18場歐戰主場首「食白果」的阿仙奴，並繼曼城、利物浦和阿士東維拉後，今季第4次令英超球隊稱臣。

阿仙奴主帥阿迪達說：「己隊此役首15分鐘陷於苦戰，但我為最後無法扳平而感失望。當拿隆馬的表現和敵鋒的效率是勝負分野所在。我們還有次回合的『下半場』比賽，若想晉身決賽，就得在巴黎做特別事情。」PSG教頭安歷基則說：「阿仙奴的攻勢雖一度令我軍陷於掙扎，惟我們也有增添紀錄的機會。我們這仗是贏了，卻不代表已手握很大優勢，對手將會盡地一煲。」

功臣迪比利傷退 次回合恐缺陣

安歷基其後談及迪比利的傷勢道：「他將做檢查，我相信並不嚴重，但也許次回合未必披甲。PSG是一支團隊，如果他能及時傷癒復出，球隊的情况會好點，否則亦無損實力。」另PSG中場域天拿當選此仗最佳球員，但這名葡萄牙國腳在更衣室內，將獎座轉贈此役在其心目中最出色、這仗曾有5次撲救的當拿隆馬。