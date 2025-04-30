港將拍Reels成風 稱剪片踢波可兼顧

顏樂楓用打機時間剪片

顏卓彬分享備戰點擊過萬

除了顏樂楓和顏卓彬，北區中場何振廷與冠忠南區後衛黃浩然等港超球員都有拍Reels和開YouTube頻道。顏樂楓憶述前年夏天到英國旅行睇英超，拍攝了旅程為留紀錄，自此對剪片感興趣，近年再拍Reels點評球衣配搭，以及早前受傷後康復訓練情况。作為曼聯球迷的他提到有關注和參考「紅魔」前門將賓科士打的頻道，「他令我發現原來球員拍片都幾好睇」。顏卓彬今季亦多了分享Reels，手機拍攝代表港足賽前一日行程和隨傑志出外友賽情况等，平均有數萬點擊率，「一開始都是貪得意想給球迷睇我們平日是怎樣，之後幾享受由零變有砌成短片，拍片剪片後還留意多了身邊事物，也多了年輕球迷因而主動和我傾偈」。

連結生客球迷 間接推廣香港足球

何振廷於2020年中疫情時開YouTube頻道記錄自己在公園練波，之後再拍片自評比賽表現，去年底到今年初曾持續拍Reels分享球員生活，至2月中受傷提早收咧後專注康復才暫停更新，「起初想做第一個本地球員這樣分享香港足球，試過有青年反映睇我短片前未睇過港超，也算是間接多了人留意香港足球」。