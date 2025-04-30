報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年4月30日星期三
巴塞再踏四冠路鬥國米 耶馬爆發勝負關鍵 費歷克指季尾至關重要
安察洛堤傳季後離皇馬 轉執巴西教鞭6月戰世盃外
高普發文賀利物浦登頂 信前東家「未來極正面」
羅斯抵港近百忠粉接機 明辦見面會
大停電禍延馬德里網球賽 嘉奧芙濕紙巾抹身代洗澡
奧蘇利雲闖世界賽8強鬥斯佳輝 自評表現僅值兩分
體壇快訊：港足6月亞盃外或啟德上演
電視精選
理文英甲借將做YouTuber貼地分享 冀讓球迷了解職業球員 經營4年獲7.3萬訂閱
泰法蘇尼頻道3段熱播影片
首次離英外借 前港人同事推動來港落班
港將拍Reels成風 稱剪片踢波可兼顧
泰法蘇尼頻道3段熱播影片
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
巴塞再踏四冠路鬥國米 耶馬爆發勝負關鍵 費歷克指季尾至關重要
安察洛堤傳季後離皇馬 轉執巴西教鞭6月戰世盃外
高普發文賀利物浦登頂 信前東家「未來極正面」
羅斯抵港近百忠粉接機 明辦見面會
大停電禍延馬德里網球賽 嘉奧芙濕紙巾抹身代洗澡
奧蘇利雲闖世界賽8強鬥斯佳輝 自評表現僅值兩分
體壇快訊：港足6月亞盃外或啟德上演
電視精選
理文英甲借將做YouTuber貼地分享 冀讓球迷了解職業球員 經營4年獲7.3萬訂閱
泰法蘇尼頻道3段熱播影片
首次離英外借 前港人同事推動來港落班
港將拍Reels成風 稱剪片踢波可兼顧
巴塞再踏四冠路鬥國米 耶馬爆發勝負關鍵 費歷克指季尾至關重要
安察洛堤傳季後離皇馬 轉執巴西教鞭6月戰世盃外
高普發文賀利物浦登頂 信前東家「未來極正面」
羅斯抵港近百忠粉接機 明辦見面會
大停電禍延馬德里網球賽 嘉奧芙濕紙巾抹身代洗澡
奧蘇利雲闖世界賽8強鬥斯佳輝 自評表現僅值兩分
體壇快訊：港足6月亞盃外或啟德上演
電視精選
理文英甲借將做YouTuber貼地分享 冀讓球迷了解職業球員 經營4年獲7.3萬訂閱
首次離英外借 前港人同事推動來港落班
港將拍Reels成風 稱剪片踢波可兼顧
prev
next
相關新聞
理文英甲借將做YouTuber貼地分享 冀讓球迷了解職業球員 經營4年獲7.3萬訂閱
首次離英外借 前港人同事推動來港落班
港將拍Reels成風 稱剪片踢波可兼顧