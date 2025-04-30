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體育

理文英甲借將做YouTuber貼地分享 冀讓球迷了解職業球員 經營4年獲7.3萬訂閱

【明報專訊】愈來愈多運動員都做YouTuber，季中外借來到港超球會理文的外援泰法蘇尼（Ryan Tafazolli）也活躍於這個社交平台，累積約7.3萬訂閱者。這名來自英甲球會韋甘比的英籍高大中堅接受本報訪問，分享了經營YouTube頻道初衷，冀讓球迷更深入了解職業球員在球場內外的生活，以至背後鮮為人知的故事。

文：鍾瀚霖、余瑋

圖：馮凱鍵

泰法蘇尼今年初外借到理文，除了來自英甲韋甘比的身分，場外他經營YouTube頻道亦受不少香港球迷關注。這名身高1.96米、現年33歲英籍伊朗裔中堅在職業球壇打滾10多年 ，在頻密訓練及賽程仍不忘抽空開設YouTube頻道，活躍經營4年累積約7.3萬訂閱者。他希望藉此讓球迷及熱愛足球的年輕人更「貼地」看到職業球員的生活，「拍攝許多日常與比賽日的Vlog，不但能幫助球員提升技術，也讓球迷看到職業球員背後是怎樣，如營養餐單建議、健身訓練計劃和戰術技巧等」。他透露成立了一個線上足球學院，幫助那些離開足球學校或在業餘聯賽踢波的年輕球員重拾希望，冀以此吸引球探關注這些小將表現。

難忘為韋甘比戰英聯盃與哥帥交流

泰法蘇尼過去8季在英甲或英冠聯賽打滾，由2021年3月上傳首段影片，至本月共發布了80段，最令他難忘是2021年底代表韋甘比在英格蘭聯賽盃第3圈作客曼城，賽後有機會與該英超勁旅名帥哥迪奧拿交流，「我和哥迪奧拿談了5至10分鐘，請教如何提高足球水平，雖然收音咪當時發生問題，但仍是我難得的人生經歷」。上載影片也有分享他最喜歡的比賽，「應該是2022年英甲升班附加賽4強對米爾頓凱恩斯，首回合我頂入一球，最終兩回合贏2：1晉級，這是一場比面對曼城更艱難的比賽」。

賽前專注拒被拍片事務影響

泰法蘇尼來港後仍有在頻道上載影片，包括上月底港超3：7大敗予大埔的慘痛經歷，片段清晰聽到他場內提場隊友的內容。問到如何拍攝及收音，他笑言是「專業秘密」，不過他亦強調足球才是自己首要職業，「比賽前一日和比賽日，絕不能讓YouTube事務影響我的表現。作為職業球員，保持專注與專業是基本要求，YouTube只是次要」。他透露自己是阿仙奴球迷 ，深受「兵工廠」傳奇領隊雲格影響，提醒自己在職業生涯要自律，為目標全力以赴。

來到理文4個月，泰法蘇尼的影片已有隊友參與，射手安尼亞更是經常入鏡。他承認很快與這名愛沙尼亞國腳建立深厚友情，「我們都來自歐洲，在香港沒有家人陪伴，就像兩個孤獨的人走在一起」。談這半季目標，泰法蘇尼盼助理文衛冕港超冠軍及贏菁英盃冠軍，同時能夠取得入球。完季便結束外借的他稱會先返英國，下季是否續留港超持開放態度，並笑言已跟安尼亞商討過將來在港一起開設足球學校的可能。

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