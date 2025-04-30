明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：港足6月亞盃外或啟德上演

【明報專訊】中國香港足球代表隊6月10日主場對印度隊的亞洲盃外圍賽第3圈次仗，亞洲足協官網昨顯示比賽場地為啟德體育園主場館，不過香港足總隨即補充，比賽場地仍有待落實，以足總宣布為準；至於港足7月7至16日出戰在韓國舉行的東亞盃決賽周，韓媒報道將由龍仁市主辦賽事。

日本全勝闖蘇迪曼盃8強

日本羽毛球代表隊在廈門舉行的蘇迪曼盃，直落場數5：0輕取法國隊，在C組與同錄兩戰全勝、昨場數4：1挫澳洲隊的馬來西亞隊攜手出線8強。在A組提前出局的港隊，今早面對同錄兩連敗的阿爾及利亞隊，力爭打開勝利之門。

毅行者下周三起報名

一年一度的「樂施毅行者」昨舉行記者會，宣布今年將於11月28至30日舉行，下周三起至5月27日下午6時可在毅行者官網報名，參加者須滿18歲及4人組隊，成功申請隊伍將加入6月5日舉行的公開組抽籖。路線全長約100公里，起點續是西貢北潭涌至終點屯門哈羅香港國際學校。

拉素搶1分追平羅馬

拉素昨晨在意甲主場先被帕爾馬射手安德列卡連轟兩球，但憑37歲老將柏度洛迪古斯在79及84分鐘梅開二度逼和2：2。拉素賽後與同市宿敵羅馬同為34戰60分，對賽成績較遜屈居對方排第7，並以1分落後昨作客0：0悶和烏甸尼斯、排第5的博洛尼亞。

上 / 下一篇新聞