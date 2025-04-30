體壇快訊：港足6月亞盃外或啟德上演

日本全勝闖蘇迪曼盃8強

日本羽毛球代表隊在廈門舉行的蘇迪曼盃，直落場數5：0輕取法國隊，在C組與同錄兩戰全勝、昨場數4：1挫澳洲隊的馬來西亞隊攜手出線8強。在A組提前出局的港隊，今早面對同錄兩連敗的阿爾及利亞隊，力爭打開勝利之門。

毅行者下周三起報名

一年一度的「樂施毅行者」昨舉行記者會，宣布今年將於11月28至30日舉行，下周三起至5月27日下午6時可在毅行者官網報名，參加者須滿18歲及4人組隊，成功申請隊伍將加入6月5日舉行的公開組抽籖。路線全長約100公里，起點續是西貢北潭涌至終點屯門哈羅香港國際學校。

拉素搶1分追平羅馬

拉素昨晨在意甲主場先被帕爾馬射手安德列卡連轟兩球，但憑37歲老將柏度洛迪古斯在79及84分鐘梅開二度逼和2：2。拉素賽後與同市宿敵羅馬同為34戰60分，對賽成績較遜屈居對方排第7，並以1分落後昨作客0：0悶和烏甸尼斯、排第5的博洛尼亞。