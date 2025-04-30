羅斯抵港近百忠粉接機 明辦見面會

畢拿復出助勇士挫火箭叫糊

身為NBA史上最年輕奪得年度最有價值球員獎（MVP）的戴歷羅斯，去年結束近16年職業球員生涯。這名曾效力芝加哥公牛等球隊的籃壇一代名將相隔12年再訪港，前日一抵埗即獲近百球迷在機場迎接。而將於明晚在灣仔修頓場館出席粉絲見面會的他，昨率先遊覽香港，除了到迪士尼樂園玩樂，亦現身中環購物，吸引不少球迷追隨一睹偶像風采。

NBA季後賽方面，早前在西岸首圈次戰摔傷的金州勇士球星占美畢拿休戰一仗後昨復出，攻入全隊最高27分，助球隊在主場以109：106力克侯斯頓火箭，場數拉開3：1，後日作客若勝便可殺入次圈。賽後勇士主帥卡爾表示：「以畢拿的傷勢安全起見理應休息多一周，但現在是季後賽而非常規賽，在這關鍵時刻我們需要他。」

至於東岸頭號種子克里夫蘭騎士同日作客以138：83大勝邁阿密熱火，場數4：0橫掃對方，連續兩季躋身次圈。另外，日前左腳阿基里斯腱撕裂的密爾沃基公鹿球星李拿特，將於日內接受手術，據報或要長達一年養傷期，下季能否披甲成未知數。