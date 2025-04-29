英超染「紅」 史諾致敬高普 領球迷高歌表感激 利物浦5．26辦勝利巡遊

利物浦主場以5：1大勝熱刺後，提前4輪鎖定英超冠軍，繼2019／20年球季後再度登頂，眾將賽後皆留在晏菲路球場與球迷一同慶祝，勝利巡遊亦會安排在英國時間5月26日舉行，詳細時間將稍後公布。主教練史諾說：「我現在唯一能做的就是向高普表達我的感激之情，Jurgen Klopp～Lala～la～la～Jurgen Klopp～Lala～la～la～。」這番話正是對前主教練高普的致敬，後者在上季最後一場領軍後曾呼籲球迷以唱出「Arne Slot～Lala～la～la」的方式歡迎史諾。

成為英超史上首位荷蘭籍冠軍教頭的史諾，談及高普所留下的團隊及球隊文化，稱這些為自己提供莫大幫助，「球員的實力有目共睹，但職球員的勤奮亦是我們今季能成功的關鍵之一」。他也坦言當刻得知「紅軍」奪冠的消息時感到相當不真實，「因這一刻的到來付出了巨大的努力，當它真的到來時，需要一些時間才能真正感受」。

沙拿超阿古路 膺英超外援入球王

利物浦前鋒穆罕默德沙拿昨射入拉開4：1那球後，達成個人在英超的185球里程碑，超越曼城名將阿古路成為英超史上最多「士哥」外援。對於今次終能在球迷面前贏得冠軍，沙拿感慨道：「這比上次（2020年疫情期間）好100%，尤其有球迷的出現。我們現在雖有一支不同的團隊，但仍能再次證明有能力做到。」隊長華基爾雲迪積克則表示利物浦是當之無愧的勝利者，「我想全世界的每個利物浦球迷都覺得整星期過得很慢，但我很高興我們在世上最難奪冠的聯賽完成任務」。