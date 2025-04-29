報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年4月29日星期二
阿仙奴PSG歐聯4強爭搶先機 阿迪達安歷基續巴塞前緣 沙卡迪比利狀態左右大局
國米突崩盤三連敗兼折將 周四歐聯征巴塞路難行
阿仙奴女足闖歐聯決賽 下月底決戰巴塞爭后冠
菁英盃與馬會合作今季完結 足總盼續辦賽事待磋商
湖人再負木狼瀕出局 JJ列迪克下半場未換人惹議
川崎挫艾薩德晉4強 東亞獨苗鬥艾納斯爭闖亞冠聯決賽
體壇快訊：港隊蘇迪曼盃連負無緣晉級
電視精選
英超染「紅」 史諾致敬高普 領球迷高歌表感激 利物浦5．26辦勝利巡遊
曼城坐亞望冠哥帥難滿足 稱餘下4輪英超全屬決賽
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
阿仙奴PSG歐聯4強爭搶先機 阿迪達安歷基續巴塞前緣 沙卡迪比利狀態左右大局
國米突崩盤三連敗兼折將 周四歐聯征巴塞路難行
阿仙奴女足闖歐聯決賽 下月底決戰巴塞爭后冠
菁英盃與馬會合作今季完結 足總盼續辦賽事待磋商
湖人再負木狼瀕出局 JJ列迪克下半場未換人惹議
川崎挫艾薩德晉4強 東亞獨苗鬥艾納斯爭闖亞冠聯決賽
體壇快訊：港隊蘇迪曼盃連負無緣晉級
電視精選
英超染「紅」 史諾致敬高普 領球迷高歌表感激 利物浦5．26辦勝利巡遊
曼城坐亞望冠哥帥難滿足 稱餘下4輪英超全屬決賽
阿仙奴PSG歐聯4強爭搶先機 阿迪達安歷基續巴塞前緣 沙卡迪比利狀態左右大局
國米突崩盤三連敗兼折將 周四歐聯征巴塞路難行
阿仙奴女足闖歐聯決賽 下月底決戰巴塞爭后冠
菁英盃與馬會合作今季完結 足總盼續辦賽事待磋商
湖人再負木狼瀕出局 JJ列迪克下半場未換人惹議
川崎挫艾薩德晉4強 東亞獨苗鬥艾納斯爭闖亞冠聯決賽
體壇快訊：港隊蘇迪曼盃連負無緣晉級
英超染「紅」 史諾致敬高普 領球迷高歌表感激 利物浦5．26辦勝利巡遊
曼城坐亞望冠哥帥難滿足 稱餘下4輪英超全屬決賽
prev
next