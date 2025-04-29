明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

菁英盃與馬會合作今季完結 足總盼續辦賽事待磋商

【明報專訊】賽馬會菁英盃決賽周四勞動節將在旺角大球場，相隔一季再演理文對冠忠南區的爭冠戲碼。香港足總昨舉行賽前記者會頒發各隊最佳U22球員獎項。菁英盃與馬會的3季合作今季完結，足總總幹事張炎有明言希望續辦，但需與港超聯賽會磋商決定。

理文南區隔一季再會師決賽

菁英盃由2022／23年起獲馬會冠名贊助3季共198萬元，雙方合作至今季完結。足總總幹事張炎有認為賽事存在價值顯著盼續辦，惟未來動向需與港超聯賽會磋商，主要考量包括與U22聯賽功能重疊、頂級聯賽場數及下季隊數等。

理文與南區曾在2022／23年球季菁英盃決賽碰頭，當時南區贏2：0捧起隊史首項頂級聯賽錦標。南區和理文分別提名南區康樂體育促進會及保良局，作為馬會捐款的受惠機構。奪冠球隊提名機構將獲10萬元捐款，亞軍提名機構則獲5萬元。

連續兩季從傑志借往南區的20歲中場趙聡悟，事隔5年再次衝擊亮相此賽事決賽，他期望屆時能展現影響力，「踢了5年職業足球，自己在眾多年輕球員中算是較具經驗，希望能交出入球或助攻作為實則貢獻」。他又提到來季去留未定，但會以出場機會作首要考慮。理文19歲後衛周子謙則認職業生涯首戰決賽難免緊張，並點名提防兩名南區射手基哥利和史提芬彭利拿。

上 / 下一篇新聞