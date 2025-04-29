菁英盃與馬會合作今季完結 足總盼續辦賽事待磋商

理文南區隔一季再會師決賽

菁英盃由2022／23年起獲馬會冠名贊助3季共198萬元，雙方合作至今季完結。足總總幹事張炎有認為賽事存在價值顯著盼續辦，惟未來動向需與港超聯賽會磋商，主要考量包括與U22聯賽功能重疊、頂級聯賽場數及下季隊數等。

理文與南區曾在2022／23年球季菁英盃決賽碰頭，當時南區贏2：0捧起隊史首項頂級聯賽錦標。南區和理文分別提名南區康樂體育促進會及保良局，作為馬會捐款的受惠機構。奪冠球隊提名機構將獲10萬元捐款，亞軍提名機構則獲5萬元。

連續兩季從傑志借往南區的20歲中場趙聡悟，事隔5年再次衝擊亮相此賽事決賽，他期望屆時能展現影響力，「踢了5年職業足球，自己在眾多年輕球員中算是較具經驗，希望能交出入球或助攻作為實則貢獻」。他又提到來季去留未定，但會以出場機會作首要考慮。理文19歲後衛周子謙則認職業生涯首戰決賽難免緊張，並點名提防兩名南區射手基哥利和史提芬彭利拿。