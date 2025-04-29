國米突崩盤三連敗兼折將 周四歐聯征巴塞路難行

主場負羅馬 失意甲一哥位

上周中仍憧憬重溫2010年三冠好夢的國際米蘭，先在意盃4強慘負AC米蘭出局，周日返聯賽主場迎戰羅馬，在上半場15分鐘已有法籍後衛班捷文柏華特因傷退下火線，球隊亦在7分鐘後被「首都狼」前鋒馬迪亞斯索利破門落後0：1，兩軍其後雖互有攻守惟卻無法改寫紀錄，結果羅馬作客贏1：0，近10輪取8勝2和近况大勇，相反國際米蘭吞下本季聯賽主場第2敗下已跌至次席，蓋因昨晨登場的前屆冠軍拿玻里藉中場麥湯米尼上半場梅開二度，以2：0輕取客軍拖連奴，麥湯米尼亦將個人今季意甲入球增至11球，並領拿玻里以34戰74分重登意甲榜首，領先次席的國米3分。

國米主帥施蒙尼恩沙基賽後說：「我們知道巴塞是支怎樣的球隊，我們會帶着尊重比賽，而且無所畏懼。」國米新添柏華特一名傷兵，加上仍在養傷的主力鋒將馬古斯杜林未知可否趕及周四出征巴塞，「藍黑軍」要及時反彈並不容易。其餘意甲方面，祖雲達斯迎蒙沙雖有鋒將基倫耶迪斯上半場補時被逐，但仍力保2：0戰果完場，阿特蘭大僅逼和來訪的萊切1：1後，只領先第4位的祖雲達斯3分。