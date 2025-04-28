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體育
2025年4月28日星期一
利物浦反勝熱刺登基 20次揚威英頂級聯賽平曼聯紀錄
曼城淘汰森林 英足盃5．17決戰水晶宮
巴塞三殺皇馬捧西盃 古迪加時奠勝 比寧咸等3將領紅
雷霆4場橫掃灰熊 季後賽晉次圈
艾納斯大破橫濱水手 沙特三雄全闖亞冠4強
體壇快訊：港羽蘇迪曼盃負泰國出師不利
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港籃U22全運測試賽稱雄 楊博文雙雙兼奠勝 率隊反挫滿貫
陳頌賢歐陽佩妤膺大專全年最佳運動員
貝俊龍帆船大滿貫封王 港將首人
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【明報專訊】（請看附圖）
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