體壇快訊：港羽蘇迪曼盃負泰國出師不利

劉智樂平華人單季入球紀錄

標準流浪昨在港超靠巴拉克、劉智樂、伊巴謙、雷仙奴及姚浩明建功，以5：0大破九龍城，反壓同日2：3不敵冠忠南區的北區兩分，以20戰20分升上第7位。流浪前鋒劉智樂今季各賽事累積14個入球，追平孫銘謙在2022／23年球季所創的港超賽事華人單季入球紀錄。

域斯咸連升3級創英足壇先河

由荷李活影星「死侍」賴恩雷諾士和洛麥艾蘭尼持有的威爾斯球會域斯咸，昨晨在英甲主場3：0大勝查爾頓，提前一輪鎖定次席完成賽季，來季與冠軍伯明翰升至英冠。域斯咸連續3季分別在全國聯賽、英乙及英甲實現升班，創下英格蘭前5級聯賽首例。

彭古拉羅比夫馬德里賽爆冷出局

非種子球手日籍的內島萌夏昨在馬德里網球公開賽女單第3圈，爆冷以盤數2：0淘汰3號種子美籍的彭古拉，與頭號種子白俄羅斯籍的莎芭倫卡、次號種子波蘭籍的施維雅達及4號種子美籍的嘉奧芙等晉身16強。男單首號種子德籍的阿歷山大薩維利夫亦在第3圈過關，但7號種子俄籍的羅比夫被哈薩克籍球手布歷克淘汰。