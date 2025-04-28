體壇快訊：港羽蘇迪曼盃負泰國出師不利

【明報專訊】蘇迪曼盃昨在廈門展開。闊別6年再亮相的港隊A組首戰面對泰國隊，在男雙洪魁駿∕羅卓謙、女單盧善恩、男單伍家朗、女雙楊雅婷∕楊霈霖及混雙鄧俊文∕謝影雪悉數吞敗，直落場數0：5不敵泰國隊，今日下午將惡鬥中國國家隊。
劉智樂平華人單季入球紀錄
標準流浪昨在港超靠巴拉克、劉智樂、伊巴謙、雷仙奴及姚浩明建功，以5：0大破九龍城，反壓同日2：3不敵冠忠南區的北區兩分，以20戰20分升上第7位。流浪前鋒劉智樂今季各賽事累積14個入球，追平孫銘謙在2022／23年球季所創的港超賽事華人單季入球紀錄。
域斯咸連升3級創英足壇先河
由荷李活影星「死侍」賴恩雷諾士和洛麥艾蘭尼持有的威爾斯球會域斯咸，昨晨在英甲主場3：0大勝查爾頓，提前一輪鎖定次席完成賽季，來季與冠軍伯明翰升至英冠。域斯咸連續3季分別在全國聯賽、英乙及英甲實現升班，創下英格蘭前5級聯賽首例。
彭古拉羅比夫馬德里賽爆冷出局
非種子球手日籍的內島萌夏昨在馬德里網球公開賽女單第3圈，爆冷以盤數2：0淘汰3號種子美籍的彭古拉，與頭號種子白俄羅斯籍的莎芭倫卡、次號種子波蘭籍的施維雅達及4號種子美籍的嘉奧芙等晉身16強。男單首號種子德籍的阿歷山大薩維利夫亦在第3圈過關，但7號種子俄籍的羅比夫被哈薩克籍球手布歷克淘汰。