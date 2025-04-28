巴塞三殺皇馬捧西盃 古迪加時奠勝 比寧咸等3將領紅

皇馬今季曾在西甲首循環和西超盃決賽慘負巴塞，此役亦有前鋒基利安麥巴比傷癒先列後備。25分鐘，巴塞右閘祖利斯古迪迎頂罰球被皇馬門將泰拔高圖爾斯拍出；3分鐘後，巴塞鋒將拉明耶馬回傳中場柏迪射入領先上半場。皇馬換邊後換入麥巴比，他在70分鐘射入罰球扳平1：1，隊友中場曹亞文尼則在77分鐘頂入反超前，但巴塞前鋒費倫托利斯在84分鐘半單刀下推過高圖爾斯射入空門追和2：2，使兩軍進入加時作賽。116分鐘，祖利斯古迪禁區頂截獲皇馬中場莫迪歷的橫傳後，推順射入死角，終助巴塞險勝3：2，捧走西班牙盃。

安察洛堤寄望西甲後上封王

巴塞教練費歷克說：「能在國家打吡戰勝皇馬奪標總是特別的，但為了西甲和歐聯，我們只可以開一天派對。」巴塞現於聯賽領前次席皇馬4分，而周中將在歐聯4強首回合主場大戰國際米蘭。另值提及的是，這仗被換走的皇馬守衛魯迪格和盧卡斯華斯基斯，以及當時仍在場內比賽的中場祖迪比寧咸，於末段分別因向球證迪保高斯方向擲物、激烈投訴及向球證有「攻擊態度」而直接領紅。主帥安察洛堤說：「我為失落冠軍而受傷，但球隊也展示了能在西甲與巴塞競爭的能力。」