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體育

曼城淘汰森林 英足盃5．17決戰水晶宮

【明報專訊】水晶宮昨在溫布萊球場上演的英格蘭足總盃4強，藉鋒將伊斯美拿沙亞先助攻後梅開二度，以3：0大勝阿士東維拉，繼1990年及2016年後，第3次殺入決賽，下月17日將在溫布萊球場與今晨以2：0淘汰諾定咸森林的曼城爭標。

水晶宮破維拉 拉舒福特恐收咧

維拉昨賽前收到壞消息，曼聯借將翼鋒拉舒福特因訓練時受傷而無緣上陣，令攻擊力大打折扣，更在31分鐘先被水晶宮攻擊手伊比爾治伊斯，在禁區頂接應前線拍檔伊斯美拿沙亞傳中抽射得手領前。換邊後，暫列聯賽中游的水晶宮雖在53分鐘有中鋒桑馬迪達操刀12碼「宴客」，但沙亞在5分鐘後遠射破網，並在完場前補時單刀埋齋，接近以一己之力帶領水晶宮淨贏3球完場，並令維拉今季各賽事4次交手取得1和3負劣績。

水晶宮領隊加士拿賽後讚揚麾下道：「每位正選球員、每位後補球員均發揮了應有的作用。」對於與捧起首個獎盃只有一步之遙，入球功臣之一的伊斯亦表示100%充滿自信，「我們不擔心也不懼怕任何對手，相信我們會全力以赴，希望能夠奪得冠軍」。

維拉主帥艾馬利則證實拉舒福特大腿受傷，料將提早收咧，「我們雖會盡量每次賽前都為他做檢查，但料他接下來數周都難以披甲」。維拉現於英超排第7，落後可出席下季歐聯的第5位車路士3分。

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