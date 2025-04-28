利物浦反勝熱刺登基 20次揚威英頂級聯賽平曼聯紀錄

利物浦此役只需在主場迎戰熱刺取1分，便可相隔5年第2次高舉英超冠軍獎盃。雖然開賽12分鐘遭倒戈的敵鋒蘇蘭基迎頂角球得手落後，惟4分鐘後藉鋒將路易斯迪亞斯接應中場蘇保斯拉爾禁區內橫傳掃入扳平，隊友中場阿歷斯麥亞里士打及至24分鐘於禁區頂勁射破網反超前2：1，加上另一前鋒加普，在34分鐘把握熱刺未能解圍紅軍角球攻勢後射入，助球隊上半場以3：1佔先。

史諾成第5名登陸英超首季封王主帥

熱刺下半場換入攻擊手古路施夫斯基加強攻力，惟攻守之勢仍疲弱，被敵鋒穆罕默德沙拿63分鐘破門後，後衛烏杜治再於69分鐘「擺烏龍」，利物浦以5：1大勝，自2011年5月以來主場迎戰熱刺未嘗一敗。主帥史諾賽後不但榮膺英超史上首個奪冠的荷蘭籍主帥，更成為第5個領軍首季即在英超封王的主帥。

曼聯逼和10人般茅 葉士域治提前降班

至於曼聯昨晚作客般尼茅夫一役，主隊的安東尼施美安於23分鐘接應前鋒法蘭斯高艾雲尼臣助攻先拔頭籌，但後者在下半場70分鐘直接領紅，結果被「紅魔」鋒將海倫於補時5分鐘結束各賽事5仗入球荒，助球隊逼和1：1完場，賽後34戰得39分排第14位。

紐卡素則把握客軍葉士域治有中場賓莊臣在37分鐘「兩黃變一紅」被逐的優勢，藉箭頭阿歷山大伊沙克上半場補時射入12碼，右閘捷比亞下半場56和80分鐘助攻後衛丹般恩及鋒將威廉奧蘇拿，終以3：0大捷，賽後34戰得62升上第3，以1分領先「四哥」曼城，並多分列第5和6位的車路士及少踢一場的諾定咸森林兩分，而以續以21分排尾三的葉士域治，則因被作客以2：3負白禮頓的尾四球隊韋斯咸續拋離15分，篤定提早4輪成為第3支降班球隊。

另尾二李斯特城在日前宣布季後離隊的前鋒占美華迪操刀12碼「宴客」下，作客慘吞狼隊3蛋，後者的贏波功臣是傳言獲曼聯垂青、這仗交出一射兩傳的攻擊手馬菲奧斯根夏，而包尾修咸頓主場1：2反負富咸。