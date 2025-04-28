陳頌賢歐陽佩妤膺大專全年最佳運動員

陳頌賢現於理大讀土木工程學三年級，畢業後將專注全職運動員。他稱過去多次入選大專男子最佳運動員，如今成功當選屬喜出望外，「因為同場都是很優秀的運動員」。他去年品勢世界賽獲男子團體銅牌，期望在7月世大運再為港爭光。

國家隊韻律泳姊妹花入選大專名人堂

來自中大的歐陽佩妤早前在世界賽取得兩面銅牌，認為今次獲獎是對她武術生涯最大認可，期望藉此推廣武術，讓更多市民關注這項運動，也期盼能參加年底粵港澳全運會擴闊眼界。

今年共有11名運動員入選大專名人堂，包括巴黎奧運國家隊韻律泳雙金得主王柳懿、王芊懿。這對雙胞胎姊妹去年入讀香港教育大學的教育博士學位。她們談及來港後感受到香港重視體育，並受本地學生拼搏精神鼓舞，王芊懿說：「雖然我們運動成績較佳，但他們兼顧學業和運動更勝一籌，值得學習。」二人過去在學士及碩士階段均要兼顧學業及做運動員，王柳懿承認讀博士更增難度，「不過在老師和同學們幫助下已漸入佳境」。她們又透露每周奔波粵港兩地訓練及讀書，感受到全運氛圍愈見濃烈，期待取得佳績。

其餘入選大專名人堂港將，包括巴黎殘奧羽毛球WH2級男單銀牌得主陳浩源、巴黎奧運年輕泳將張心悅；另一得主香港首席混雙代表謝影雪，則與拍檔鄧俊文身在廈門參加蘇迪曼盃，未能出席頒獎禮。