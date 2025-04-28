陳頌賢歐陽佩妤膺大專全年最佳運動員

【明報專訊】中國香港大專體育協會昨在香港理工大學舉行周年頒獎典禮，理大跆拳道選手陳頌賢與香港中文大學武術代表歐陽佩妤分別獲選全年最佳男、女子運動員。國家隊韻律泳姊妹花王柳懿、王芊懿入選大專名人堂，稱親身感受到香港重視體育。
陳頌賢現於理大讀土木工程學三年級，畢業後將專注全職運動員。他稱過去多次入選大專男子最佳運動員，如今成功當選屬喜出望外，「因為同場都是很優秀的運動員」。他去年品勢世界賽獲男子團體銅牌，期望在7月世大運再為港爭光。
國家隊韻律泳姊妹花入選大專名人堂
來自中大的歐陽佩妤早前在世界賽取得兩面銅牌，認為今次獲獎是對她武術生涯最大認可，期望藉此推廣武術，讓更多市民關注這項運動，也期盼能參加年底粵港澳全運會擴闊眼界。
今年共有11名運動員入選大專名人堂，包括巴黎奧運國家隊韻律泳雙金得主王柳懿、王芊懿。這對雙胞胎姊妹去年入讀香港教育大學的教育博士學位。她們談及來港後感受到香港重視體育，並受本地學生拼搏精神鼓舞，王芊懿說：「雖然我們運動成績較佳，但他們兼顧學業和運動更勝一籌，值得學習。」二人過去在學士及碩士階段均要兼顧學業及做運動員，王柳懿承認讀博士更增難度，「不過在老師和同學們幫助下已漸入佳境」。她們又透露每周奔波粵港兩地訓練及讀書，感受到全運氛圍愈見濃烈，期待取得佳績。
其餘入選大專名人堂港將，包括巴黎殘奧羽毛球WH2級男單銀牌得主陳浩源、巴黎奧運年輕泳將張心悅；另一得主香港首席混雙代表謝影雪，則與拍檔鄧俊文身在廈門參加蘇迪曼盃，未能出席頒獎禮。