港籃U22全運測試賽稱雄 楊博文雙雙兼奠勝 率隊反挫滿貫

滿貫是役甫開賽打出12：2的攻勢，但香港U22隊長吳委峻和楊博文聯手轟入22分 ，加上對方中鋒惠龍兒個犯纏身，令香港U22半場僅以38：43落後，但香港U22在最後一節氣勢如虹，憑吳委峻連得5分且兩度博得「And-1」反超比分至75：73，掀起全場高潮。滿貫的歐陽維江縱射入兩個罰球將比分扳平，但楊博文在尾段補籃得手，香港U22以77：75險勝奪冠。

吳委峻取23分 「比數緊張要有大心臟」

昨仗貢獻「雙雙」20分和12個籃板的楊博文賽後強調，現時最重要準備的是加強團隊化學反應，「希望這次比賽能帶動球迷對香港籃球的熱情，證明香港籃球有能力打出好成績」。視NBA名宿洛文為偶像的楊博文又認為，隊友的防守和籃板也成勝負關鍵，勝利是全隊努力的結果。至於射入全場最高23分的吳委峻則稱，兩勝甲一傳統強隊為衝擊全運會冠軍注入信心。他談及射入反超比分關鍵一球後的慶祝吶喊，「我很喜歡這種瞬間，比數緊張時正需要這種大心臟」。

新兵林民淇轟27分 東方擊敗永倫摘季

場館地板界線撞色 楊德強：正賽將調整

季軍戰方面，應屆甲一聯賽殿軍的香港東方憑新加盟的林民淇攻入全場最高27分下，以85：77擊敗甲一聯賽亞軍的永倫，獲得銅牌。

此外，全運會香港賽區統籌辦主任楊德強也有到場視察，稱參與這次比賽的球員與教練對場地器材、燈光及觀眾席安排均感滿意。被問到場館地板與界線顏色略為相似，楊德強表示舉行正賽時將調整，並認為今次籃球賽選址於紅館是因場地大小及設施均優於過去舉行甲一比賽的修頓室內場館及伊利沙伯體育館。另對於紅館未能設有副場供球員練習，楊德強表示正賽時或為球隊預留更多熱身時間。